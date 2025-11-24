¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û½µÌÀ¤±¤Î¥ê¥¹¥¯Æ°¸þ¤ËÃíÌÜ¡¢Àè½µ¤Î¶¯Îõ¤Ê²¼Íî¤Î¤¢¤È¤Ç°ìÉþ¤â
¡¡½µÌÀ¤±¤Ï¥¢¥¸¥¢³ô¡¢ÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤Ê¤É¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µËö¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Î¾å¤²¤ò¼õ¤±¤Æ¼è°ú¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Àè½µÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¶¯Îõ¤ÊÇä¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£½µ´Ö¤Ç¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ø¿ô¤ÏÌó£²¡¥£·¡ó¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÌó£³¡¥£µ¡ó¡¢¥æー¥í¥¹¥È¥Ã¥¯¥¹£µ£°¤ÏÌó£³¡¥£±¡ó¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎµÞÍî¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££±£±·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊÝÍ»ñ»º¤Î¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä±×½Ð¤·¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Â¸µ¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÃÍÆ°¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°»Ô¾ì¤À¤¬¡¢º£½µ¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÌÚÍËÆü¤Ë¤ÏÊÆ´¶¼Õº×µÙÆü¤È¤Ê¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñÆ°¸þ¤òÀê¤¦¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£¶âÍËÆü¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤ÎÇä¤ê¾å¤²¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¹¥Ä´¤Ê·ë²Ì¤Ë»Ô¾ì¤¬ºÆ¤Ó³èµ¤¤Å¤¯¤Î¤«¡¢Ê¬´ôÅÀ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤è¤¦¡£
¡¡½µÌÀ¤±¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¤ÏÈæ³ÓÅª²º¤ä¤«¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï156±ßÂæ¤Ç²¼¤²°ìÉþ¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.15ÂæÁ°È¾¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.31Âæ¤Ç¤Î¿¶Éý¤ÈÀè½µËö¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Ï¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤Î³¤³°»Ô¾ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ï¡¢¥È¥ë¥³ÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨¡Ê11·î¡Ë¡¢¥É¥¤¥ÄIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÃæ¶ä´ð½à¶âÍø¡Ê11·î¡Ë¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑÅý·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÆü¤Ë³ÎÄê¤·¤¿Í½Äê¤Ï¤ß¤é¤ì¤º¡£ÆÈIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤Î»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï£¸£¸¡¥£µ¤È¡¢Á°²ó10·î¤Î£¸£¸¡¥£´¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯¸À¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥Ý¥íー¥ÍECBÍý»ö¡¢¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛ¡¢¥Êー¥²¥ëÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¤Ê¤É¤Î¹Ö±é¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ2Ç¯ºÄÆþ»¥¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ´ë¶È·è»»¤Ç¤Ï¡¢¥ー¥µ¥¤¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡¢¥ºー¥à¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ