¡¡·²ÇÏÂçÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡Ö¥°¥Ã¥É¥¢¥¤¡×¤È³ØÆâ¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢·²ÇÏ¸©¤¬ÆüËÜ°ì¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ë¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯¥¤¥â¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò³«È¯¤·¤¿¡£ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ëÈé¤Ê¤É¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿À®Ê¬¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ëÊª¼Á¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Âç¤Ç¤ÎÊÌ¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯¥¤¥â¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¡Ö¥¹¥Õ¥£¥ó¥´»é¼Á¡×¤òÀÝ¼è¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤«¤é¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ëÊª¼Á¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤ËÃåÌÜ¡£·²ÇÏÆÃ»º¤Î¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤ëÈé¤Ê¤É¤«¤éÃê½Ð¤·¤ÆÆÃ¼ì¤Ê¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¾®Ä²¤«¤éµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎÈÎÇä¤òÌÜÉ¸¤È¤·¡¢¾ÃÈñ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÇÀ²È¤Ë¼ý±×¤Î°ìÉô¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¦µæÈñÄ´Ã£¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊCF¡Ë¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Æâ¤Ë°ì¸ý8Àé±ß¤Î´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢30ÆüÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë60¾û¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³«È¯¤·¤¿·²ÇÏÂç¤ÎÈÄ¶¶±ÑÇ·¶µ¼ø¡Ê´Ä¶²½³Ø¡Ë¤Ï¡ÖÈÎÇä²Á³Ê¤¬µÞÍî¤·¤ÆÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÇÀ²È¤¬¡¢À¸»º¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£