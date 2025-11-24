¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï30,000mAh¤Ç2,580±ß¡£¤â¤Ï¤ä¥³¥¹¥Ñ¤ÎË½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë
¥µ¥¤¥º¤âÆß´ï¤Ç¤¢¤ë¤¬¡Ä¡£
¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÍÆÎÌ¤¢¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤¬°Â¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦µáÆ»¼Ô¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×²èÁü¤«¤é¤Ï¡Ö³¤ÂÝ¡×¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖXiaomi 18W Power Bank 30000mAh¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Í¥¿¥Ð¥ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë30,000mAh¤Ç2,580±ß¡£¥²¥Ã¥í°Â¤¤¥Ã¡ª
¤Þ¤µ¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤Ç¤Ö¤ó²¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤ì¤Ð¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂçÍÆÎÌ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¤³¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÇä¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Í¡¼¤Ã¤¹¡£
¡ÖÍÆÎÌ¡×¤È¡Ö²Á³Ê¡×¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥¬¥ó¿¶¤ê¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²£¤«¤é¸«¤ë¤È¤³¤¦¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¸À¤¦¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¹¤®¤¿¡£Âç¤¤¯¡¢¤Ö¸ü¤¯¡¢½Å¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÂç»¨ÇÄ¤¹¤®¤¿¡Ä¡£¤ß¤¿¤¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£½ÅÎÌ¤Ï636g¤¢¤ê¡¢500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë·Ú¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÐÎÏ¥Ý¡¼¥È¤ÏUSB-A¡ß2¤ÈUSB-C¡ß1¤È½áÂô¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ÐÎÏ¤ÏºÇÂç18W¤Èºòº£¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤é¤·¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¸ºÅÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢30,000mAh¤¬2,580±ß¤À¤«¤é¤Ê¡£
¤È¹Í¤¨¤ë¤È¥³¥¹¥Ñ¤Ç¤Î²ÃÅÀ¤¬Âç¤¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª
¼ÂºÝ2Çñ¤¯¤é¤¤¤ÎÎ¹¹Ô¤Ê¤é¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È+VlogÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë½¼ÅÅ¤·¤Æ¤Ê¤ªÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤¦¡¼¤ó¡¢ËÍ¤âÇã¤Ã¤È¤¯¤«¡ª¥³¥¹¥Ñ¤Î¶¯¤µ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£¤¤Ã¤È¡£
Source: Amazon