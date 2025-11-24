¿ÜÆ£¥¿¥¤¥ì¥ëÂó¤¬Áª¤Ö¡ÖB¥êー¥°ÎòÂåNo.1 PG¡×¤Ï°ÂÆ£ÀÀºÈ¡ÄÉôÌçÊÌ¤Ç¥Ïー¥Ñー¤äÉÙ³ß¤ÎÌ¾¤â¡¿B MY HERO!
¡¡10·î28Æü¡¢B¥êー¥°±þ±çÈÖÁÈ¡ÖB MY HERO!¡×¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿ÜÆ£¥¿¥¤¥ì¥ëÂó¤ÈÊÂÎ¤À®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç2¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¡×¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡×¡Ö¾¡Éé¶¯¤µ¡×¡ÖÁí¹çÎÏ¡×¤Î4¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖB¥êー¥°ÎòÂåNo.1¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡×¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¢¡¢£ÎòÂåºÇ¹â¤Î¥Ñ¥µー¤Ï¡© ¿ÜÆ£¤¬Ì¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï²£ÉÍBC¤Î¡È18ÈÖ¡É
¡¡¤Þ¤º¡ÖÎòÂå¤ÇºÇ¤â¥Ñ¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÜÆ£¤Ï²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤Î¿¹°æ·òÂÀ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£B¥êー¥°½é»²Àï¤Î¿ÜÆ£¤Ïº£¥·ー¥º¥óÂÐÀï¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤«¤éÁª½Ð¤¹¤ë·Á¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¿¹°æ¤Î¥Ñ¥¹¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç7»î¹ç¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈËè²ó¤³¤Ê¤»¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÅª³Î¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÊÂÎ¤¤Ï¡ÖËÍ¤òÆþ¤ì¤¿¤éËÍ¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²ÏÂ¼¡ÊÍ¦µ±¡Ë¤â¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤¡¡×¤È¡¢Æ±¤¸Ê¡²¬Âè°ì¹â¹»½Ð¿È¤Î¸åÇÚ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¿ÜÆ£¤â¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï³Î¤«¤Ë¥Ñ¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¤µ¤é¤ËÊÂÎ¤¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤ËÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤Ë²ÏÂ¼¤Ë40ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂÐÀï¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ë¤½¤ì¤À¤±¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Á´ÉôËÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¡Ø´°Á´¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥ìー¤â²¿¸Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾º£¤Þ¤Ç¤Ç½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö°ìÈÖ¡È¿´µ»ÂÎ¡É¤½¤í¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇÂç¸Â¤Î»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
·²ÇÏ»þÂå¤Ë²ÏÂ¼¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÊÂÎ¤¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¢¡¢£ºÇ¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¤PG¤Ï¡©Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÈÇ´¤ê¶¯¤¤¡É2Áª¼ê
¡¡Â³¤¤¤Æ¡ÖºÇ¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿ÜÆ£¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¡Ë¥Ïー¥Ñー¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤À¤·¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡£°ú¤«¤Ê¤¤¡£µÍ¤á¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¹¤ë¹¶·âÅª¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡×¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤«¤±¤Æ¡Ø°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÀè¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Ç´¤ê¶¯¤¤¡×¤È¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ëÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊýÊÂÎ¤¤â¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÊ¡²¬Âè°ì¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤ä·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º»þÂå¤Ë¤â¥Áー¥à¥áー¥È¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤·¤¿¸åÇÚ¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤À¤Ã¤¿¤é¥Ù¥ó¥É¥é¥áÎéÀ¸¤«¤Ê¡×¤È¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤Î»ÊÎáÅã¤ò»ØÌ¾¡£¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¤ËÈ¿±þ¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼þ¤ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤â¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÓÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤½¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥Ïー¥Ñー¥¸¥å¥Ë¥¢¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¢¡¢£ºÇ¤â¾¡Éé¶¯¤¤»ÊÎáÅã¤ÏËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¤¢¤ÎÃË¡Ö²¶¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤âÉÙ³ß¤«¤Ê¡×
¡ÖºÇ¤â¾¡Éé¶¯¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Î¾Áª¼ê¤Î°Õ¸«¤¬°ìÃ×¡£¿ÜÆ£¤¬¡Ö¥Ê¥ê¤µ¤óÈ´¤¤¤¿¤é´°Á´¤ËÉÙ³ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¤È¡¢ÊÂÎ¤¤â¡Ö¤¤¤ä¡¢²¶Æþ¤ì¤Æ¤âÉÙ³ß¤«¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿ÜÆ£¤ÏÉÙ³ß¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»î¹ç½ªÈ×¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤ÇÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤»¤º¡¢¤«¤Ä¤Á¤ã¤ó¤È¾¡Íø¤ËÂÐ¤·¤Æ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤¯¤é¤¤¥·¥åー¥È¤¬Æþ¤ë¡×¤È¤½¤Î·èÄêÎÏ¤âÀä»¿¡£ÊÂÎ¤¤â¡¢²áµî¤Ë¼«¿È¤Î¹¥¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¾å¤«¤é3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ì¤°¤é¤¤ËÍ¤¬¥°¥Ã¥Ç¥£¡Ê¥°¥Ã¥É¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡Ë¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤óº£¤Þ¤Ç·è¤á¤¿¿Í¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤«¤é¤·¤¿¤é¥¿¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¿¤Ö¤ó¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¿ÜÆ£¡¢ÊÂÎ¤¤È¤â¤ËÉÙ³ß¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¾Þ»¿¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¢¡¢£Áí¹çNo.1PG¤Ï°ÂÆ£ÀÀºÈ¤Ç°Õ¸«¤¬°ìÃ×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÁí¹çÅª¤ËNo.1¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÊÂÎ¤¤Ï¡Ö²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ÂÆ£ÀÀºÈ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢²£ÉÍBC¤Î°ÂÆ£ÀÀºÈ¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç2Ï¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ÎÇ¯¤ÏÈà¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¡¢Èà¤¬¥¿¥Õ¤Ë»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¾¡¤¿¤»¤ë¥¬ー¥É¡É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£¤Î¤È¤³¤í°ÂÆ£ÀÀºÈ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾¡¼Ô¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¿ÜÆ£¤â¡Ö¼«Ê¬¤â¤¿¤Ö¤ó°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÐÀï¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤¿¤Ö¤ó°ÂÆ£¤µ¤ó¤¬Áí¹çÅª¤Ë¸«¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤«¤Ê¡£°ìÈÖ¤Ä¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±°Õ¡£Íè¤ë¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¤ÇÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»ÊÎáÅã¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¡¢Î¾Áª¼ê¤È¤âºÇÂçµé¤Î»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Ê¡ÖNo.1¥¬ー¥ÉÏÀ¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤À¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÁ´ÊÔ¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
