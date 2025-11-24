È¬¸Í¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ2¾º³Ê¤ÏºÇ½ªÀá¤Ë»ý¤Á±Û¤·¡Ä¾¡Íø¤ÇË¾¤ß¤ò·Ò¤¤¤ÀFCÂçºå¤È°ìµ³Æ¤¤Á¤Ë
¡¡24Æü¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤ÎJ2¾º³Ê¤ÏºÇ½ªÀá¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÂè37Àá¤Ç¡¢¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç2°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢³«»ÏÁá¡¹¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈ¿·â¤Ï¼Â¤é¤º¡£»ÄÎ±¤òÁè¤¦19°Ì¤Ë0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢º£Àá¤Ç¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2°Ì°ÊÆâ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤ë5°Ì¤ÎFCÂçºå¤¬¡¢°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿»î¹ç¤Ï¡¢FCÂçºå¤¬¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤òÁê¼ê¤Ë1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤ÎJ2¾º³Ê¤Ï¡¢ºÇ½ªÀá¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ø3¡Ù¤Ç·Þ¤¨¤ë¡¢ºÇ½ªÀá¤Ï29Æü¡£°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç¼«Æ°¾º³Ê³ÎÄê¤Î¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤ÏFCÎ°µå¤È¡¢¾¡Íø¤«¤ÄÁ°¼Ô¤Î¹õÀ±¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤ÎFCÂçºå¤ÏFC´ôÉì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
