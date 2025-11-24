17ºÐ¥«¡¼¥ë¤òWÇÕ¤Ø¡ª¡¡¥É¥¤¥ÄÂåÉ½Æþ¤ê¤òÂç¸æ½ê¤¬ÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¡ÖµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ÎÎòÂåºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥í¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹»á¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëU¡Ý21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë¤ÎAÂåÉ½Æþ¤ê¤òÁÊ¤¨¤¿¡£23Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡2008Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥«¡¼¥ë¤Ï¡¢6·î¤ÎFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¤âº¸Â¤Ç¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤¹¤ëÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤È¤âÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡11·î¤Ë¤ÏÈô¤Óµé¤ÇU¡Ý21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢2»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë¤ÈÊÌ³Ê¤Î³èÌö¤òÈäÏª¡£À¤ÂåÊÌ¤Ç¤ÏÌòÉÔÂ¤Ê¡È¿ÀÆ¸¡É¤òAÂåÉ½¤Ë¿ä¤¹À¼¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹»á¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£1990Ç¯¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¦¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¥É¥¤¥Ä¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¤¹¤Ù¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤¬¤¢¤ê¡¢µ¡Ç½Åª¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤È¼«¿®¤Ç½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤ò¤¹¤Ç¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥«¡¼¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¡¢3·î¤ÎÂåÉ½Àï¤Ç17ºÐ¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤è¤¦¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¼ã¼êÁª¼ê¤Î°éÀ®¤ò¾ï¤Ë¶²¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥É¥¤¥Ä¤ÎÌäÂêÅÀ¤À¡£¡Ê¥«¡¼¥ë¤Î¾·½¸¤Ë¡ËµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¾å¤ÎÇ¯Âå¤Ø¾å¤¬¤ë¤³¤È¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤¬Áá¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤«Ã£À®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¤Ù¤¤À¡×
¡¡Íè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¤â¥«¡¼¥ë¤Ï¡ÖÍÎÏ¤Ê¸õÊä¡×¤À¤È¥Þ¥Æ¥¦¥¹»á¤ÏÁÊ¤¨¤ë¡£¡ÖÈà¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤³¤½¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Âç²ñ¤Ç¤Þ¤µ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤«¤é¤À¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤¿¤ÀÅ¬¹ç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÂ¨ºÂ¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃ£¿Í¡£¤½¤ì¤¬¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë¤À¡×
¡¡2008Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥«¡¼¥ë¤Ï¡¢6·î¤ÎFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¤âº¸Â¤Ç¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤¹¤ëÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤È¤âÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹»á¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£1990Ç¯¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¦¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¥É¥¤¥Ä¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¤¹¤Ù¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤¬¤¢¤ê¡¢µ¡Ç½Åª¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤È¼«¿®¤Ç½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤ò¤¹¤Ç¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥«¡¼¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¡¢3·î¤ÎÂåÉ½Àï¤Ç17ºÐ¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤è¤¦¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¼ã¼êÁª¼ê¤Î°éÀ®¤ò¾ï¤Ë¶²¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥É¥¤¥Ä¤ÎÌäÂêÅÀ¤À¡£¡Ê¥«¡¼¥ë¤Î¾·½¸¤Ë¡ËµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¾å¤ÎÇ¯Âå¤Ø¾å¤¬¤ë¤³¤È¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤¬Áá¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤«Ã£À®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¤Ù¤¤À¡×
¡¡Íè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¤â¥«¡¼¥ë¤Ï¡ÖÍÎÏ¤Ê¸õÊä¡×¤À¤È¥Þ¥Æ¥¦¥¹»á¤ÏÁÊ¤¨¤ë¡£¡ÖÈà¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤³¤½¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Âç²ñ¤Ç¤Þ¤µ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤«¤é¤À¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤¿¤ÀÅ¬¹ç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÂ¨ºÂ¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃ£¿Í¡£¤½¤ì¤¬¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë¤À¡×