¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤À¤«¤é¤µ¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡Ä¹Ìîµ×µÁ¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÎÞ
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡Ê11·î23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
Ä¹Ìîµ×µÁ¤µ¤ó¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬²ÖÂ«Â£Äè¡£¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ëÎÞ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢É½¾ð¤ò¤æ¤¬¤á¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£ºÇ¸å¡¢CS¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖºÇ¸å¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À»Ø´ø´±¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤È¡¢²¿¤«¼ª¸µ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤À¤«¤é¤µ¡£¼ä¤·¤¤¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤¬Íè¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Þ¤À¾¯¤·¤À¤±ÀÖ¤µ¤¬»Ä¤ëÌÜ¤Çµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤ÎÌ´¡¢¡ÖÍèÇ¯¡¢°¤Éô¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Í¦±ýî²¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£