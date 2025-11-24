Âç´Ø¾º¿Ê³Î¼Â¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡¡¸½ºß¤ÎÇº¤ß¤Ï¸ý¾å¤Î¸ÀÍÕ¡¡¡Ö¿ÆÊý¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡£¼êÅÁ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Ý¤í¤ê
´ØÏÆ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Ï23Æü¡¢¶å½£¾ì½ê¤ÎÀé½©³Ú¤Ë¤ÆË¾ºÎ¶¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½éÅÚÉ¶¤«¤é14¾ì½ê¤Ç¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¥¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡ÖÍ¥¾¡½ÐÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Î¾¿Æ¤ËÅÅÏÃ¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤âµã¤¤¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë°Â¼£Àî¿ÆÊý(¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó)¤ò¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ1ÈÖÊó¹ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¥Ï¥°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¼Â´¶¤¬¤ä¤Ã¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç´Ø¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¾å¤¬¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç´Ø¾º¿Ê»þ¤Î¸ý¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ºßÌÏº÷Ãæ¤Ç¡Ö¿ÆÊý¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£²¶¤À¤Ã¤¿¤é´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ç¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤À¥Ô¥ó¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿ÆÊý¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é(¥Í¥Ã¥È¤Ç)Ä´¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£º¤¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡£(¿ÆÊý¤Ë)¼êÅÁ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£