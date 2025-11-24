¡Öµ¢Âð¤Ï¤¤¤Ä¡×¼ÁÌäÁê¼¡¤°¡¡²ÐºÒÈïºÒ¼Ô¤ËÂçÊ¬»Ô¤¬ÀâÌÀ²ñ
¡¡ÂçÊ¬»Ô¤Ï24Æü¡¢º´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤ËÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¡¢¸øÅª»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤ò25Æü¤«¤é»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä²È¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡ÖºÒ³²¤´¤ß¤ÎÅ±µî¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÀâÌÀ²ñ¤Ï¡¢ÈòÆñ½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç2ÅÙ¤ËÊ¬¤±¤Æ³«¤«¤ì¡¢·×Ìó270¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¾Ã²Ð³èÆ°¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦40Âå¤Î½÷À¤ÏÀâÌÀ²ñ¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢²Ð¸µÉÕ¶á¤Î¾Ã²ÐÀò¤¬Åö»þ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¡ÖÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë»Ô¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡ÖÃ¯¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£
¡¡60Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¼«Âð¤Î¾ÆÂ»¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î©¤ÁÆþ¤êÀ©¸Â¶è°èÆâ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Çµ¢Âð¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£