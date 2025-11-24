ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î¿·¤¿¤Ê½¢¿¦Àè¤¬µÈËÜ¶½¶È¤Ë¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¸¥à¤ÏÉô³è¾õÂÖ¤Ç¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÎÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥á¥¤¥É¡Ø¥Ð¥ë¥¯¥µ¥ß¥Ã¥È¡ÙPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÚÆùÇ¯É½¤ò¸ø³«¤·¤¿ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¡¡2021Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¥¸¥à¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¸¥à¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¡£Î©¤Á¾å¤²¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ«¤Þ¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤ÆÉÔÀÝÀ¸¤³¤½¤¬·Ý¿Í¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ò¤¹¤ë·Ý¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¡£·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬µÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤È¤¤¤¦¤â¤È¤â¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬¿·¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î½¢¿¦Àè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØµÈËÜ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸½¤ì¤ë¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦Í½´¶¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç·Ý¿Í¤¬¶µ¤¨¤ë¥¸¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥¸¥à¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Î1ÈÖ¤Ï¡ØÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¡£¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥¸¥à¤Î³«Àß¤ò·è°Õ¡£¸½ºß¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¸¥à¤Ï¾Ð¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¸¥à¤Ê¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¾Ð¤¤À¼¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥Ð¥«¥¦¥±¤·¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÆùÂÎ°Ê³°¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¤È¤â¤À¤Á¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£¡ÖËÍ¡¢³Ú²°¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£1¸Ä¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¤·¡¢°ì¸À¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á°¤¤¤«¤éÃ¯¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤Î¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤µ¡Ù¤È¤«¡Ø¥Õ¥©¡¼¥à¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡Ù¤È¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª°ìµ¤¤Ë¤È¤â¤À¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¸¥à¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£Éô³è¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤Î»þ¤ÎÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¡¢2021Ç¯¤ÎJBBF¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯²¦¼Ô¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¤ëµ×Ìî·½°ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNEXTFIT KENTO¡×¤ÎKENTO¤È¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÚÆùÇ¯É½¤ò¸ø³«¤·¤¿ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¡¡2021Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¥¸¥à¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¸¥à¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¡£Î©¤Á¾å¤²¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ«¤Þ¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤ÆÉÔÀÝÀ¸¤³¤½¤¬·Ý¿Í¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ò¤¹¤ë·Ý¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¡£·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬µÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤È¤¤¤¦¤â¤È¤â¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬¿·¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î½¢¿¦Àè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØµÈËÜ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸½¤ì¤ë¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦Í½´¶¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÆùÂÎ°Ê³°¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¤È¤â¤À¤Á¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£¡ÖËÍ¡¢³Ú²°¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£1¸Ä¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¤·¡¢°ì¸À¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á°¤¤¤«¤éÃ¯¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤Î¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤µ¡Ù¤È¤«¡Ø¥Õ¥©¡¼¥à¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡Ù¤È¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª°ìµ¤¤Ë¤È¤â¤À¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¸¥à¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£Éô³è¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤Î»þ¤ÎÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¡¢2021Ç¯¤ÎJBBF¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯²¦¼Ô¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¤ëµ×Ìî·½°ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNEXTFIT KENTO¡×¤ÎKENTO¤È¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£