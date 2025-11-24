ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢¹â3Ä¹ÃË¤Ø¤ÎºÇ¸å¤ÎÊÛÅö¡õÂ©»Ò¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸ø³«¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/24¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤¬11·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤Ëºî¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û54ºÐ¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¡ÖºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¡×Â©»Ò¤Ø¤ÎºÌ¤êË¤«¤Ê¼êºî¤êÊÛÅö5¸ÄÈäÏª
ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÀè½µ¶âÍËÆü¡¢¹â3Â©»Ò¤Î¤ªÊÛÅö¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»£¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¤È¼Ì¿¿¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¤¯¤é¤¤»£¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È5Æü´Ö¤Î¤ªÊÛÅö¤ò»Ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥«¥Ä¤ä¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡¢µíÐ§¤Ê¤É¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¤Û¤í¤ê¤Èµã¤±¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¹ÃË¤«¤é¤Î¡Ö3Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¡Ö¤¢¤È¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢6Ç¯¤À¤±¤É¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤â¸ò¤¨¤Ä¤Äµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ªÊÛÅö¤¬¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎÌ¾ÁÒ½á¤È2005Ç¯¤Ë·ëº§¡£2007Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2010Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢¹â3Â©»Ò¤Ø¤ÎºÇ¸å¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«
¢¡ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
