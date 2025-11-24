¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥Ø¥¢¥´¥àÊ¶¼º¡×¢ª¡Ú3COINS¡Û¤Ø¡ª ¥»¥Ã¥È¤Ç´ò¤·¤¤♡¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥Ø¥¢¥´¥à¡×
¥µ¥Ã¤È¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¸«¼º¤¤¤¬¤Á¤Ê¥Ø¥¢¥´¥à¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¤¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡© »È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¡¢¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤ÊÁÇºà¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¥é¥Õ¤Ê¤Þ¤È¤áÈ±¤â¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤¨¤½¤¦¡£½ÐÀè¤ÇµÞ¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¥¹¥ê¥³¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
4¼ï¥»¥Ã¥È¡ª Æ±·Ï¿§¤ÎÂÀ¤á¥´¥à
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥«¥éー¥Ý¥Ëー4¸Ä¥»¥Ã¥È¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
4¤Ä¥»¥Ã¥È¤Î¥Ø¥¢¥´¥à¡£Æ±·Ï¿§¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¢¥½ー¥È¤Ç¡¢¹¥¤ß¤ä¹ç¤ï¤»¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ì¤ò»È¤¦¤«Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÀ¤µ¤¬¤¢¤ê¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ëÈ±¤Ç¤â¤Þ¤È¤á¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¡£°ì½Å¤Î¥´¥à¤¬¤¹¤°ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¹â¸«¤¨¤¹¤ë¥Ñー¥ëÄ´¥Ñー¥Ä¤Î¸÷Âô
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ñー¥ë¥¸¥ãー¥¸¥Ý¥Ëー2¸Ä¥»¥Ã¥È¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ñー¥ëÄ´¤Î¥Ñー¥ÄÉÕ¤¥´¥à¤Ï¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥Çー¥È¤Ê¤É¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤Û¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢·Ú¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤ÏÂç¾®¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤¿È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ëÅÀ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¡£¥¸¥ãー¥¸ÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿½ÌÀ¤Ï¡¢Æü¾ï¸¯¤¤¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£
½©Åß¤é¤·¤µ¹â¤Þ¤ë¥Ù¥í¥¢ÁÇºà
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ù¥í¥¢¥¢¥½ー¥È¥Ý¥Ëー3¸Ä¥»¥Ã¥È¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½©Åß¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡¢²¹¤«¤¤¥¤¥áー¥¸¤Î¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¡£¥ê¥Ü¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¥´¥à¤È¤Î3¤Ä¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¤ª¤á¤«¤·¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¿À®¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¼ê¸µ¤Ë¥·¥å¥·¥å¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëºòº£¡£¤½¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÈÄÌ¤¸¤ë¥Ø¥¢¥´¥à¤Ê¤é¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¥¢¥¯¥»¥µ¥êー´¶³Ð¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£
·ë¤ÓÀ×¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¥³¥¤¥ë·¿
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥ê¥Ü¥ó¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¥Õ¥í¥Ã¥ー¥³¥¤¥ë¥Ý¥Ëー3¸Ä¥»¥Ã¥È¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥¤¥ë·¿¤È¤¤¤¨¤Ð¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ëÁÇºà¤Î¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ê¤«¡¢¤³¤Á¤é¤Ï½À¤é¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥í¥Ã¥ー²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥¤¥ë¥Ý¥Ëー¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢·ë¤ÓÀ×¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡£ÆüÃæ¤Î»Å»ö¤ä²È»ö¤Î´Ö¤À¤±¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¸å¤«¤é¥À¥¦¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ü¥ó·¿¤Î¥Á¥ãー¥à¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥È¥ì¥ó¥É¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¡£
writer¡§Nae.S