¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤È¾®ÃÓÃÎ»ö¤Î°ã¤¤¸²¤Ë¡×¾åÅÄÎá»ÒÅÔµÄ¡Ö»ä¤â¥ª¥ä¥Ã¤È¡×...¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Î¡Ö°§»¢¡×¤Î»ÅÊý¤Ë¶ì¸À
ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡Ö¼«Í³¤ò¼é¤ë²ñ¡×ÂåÉ½¤Î¾åÅÄÎá»ÒÅÔµÄ¤¬2025Ç¯11·î22Æü¡¢X¤Ç¡Ú¹â»ÔÁíÍý¤È¾®ÃÓÃÎ»ö¤Î°ã¤¤¸²¤Ë¡Û¤È¤·¤Æ¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤È¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤ÎÌÌ²ñ»þ¤Î¾®ÃÓ»á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþÅÔÃÎ»ö¤ÎÆüËÜ¤Î¼óÁê¤Ø¤Î¤ª¼µ·¤¬¼ºÎé¤À¥±¥·¥«¥é¥ó¤È...¡×
¹â»Ô»á¤È¾®ÃÓ»á¤Ï19Æü¡¢ÁíÍý´±Å¡¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¡£1¡Á6·î¤ÎÅìµþÅÔ¤Î½ÐÀ¸Î¨¤¬¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤ò´î¤Ó¤¢¤¤¡¢¾¯»Ò²½ÌäÂê²ò·è¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÌ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¤ß¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÅÄ»á¤Ï22Æü¡¢¾®ÃÓ»á¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÄø¶èÌ±¤ÎÊý¤«¤éÅìµþÅÔÃÎ»ö¤ÎÆüËÜ¤Î¼óÁê¤Ø¤Î¤ª¼µ·¤¬¼ºÎé¤À¥±¥·¥«¥é¥ó¤È¶ì¸À¤Î¤ªÅÅÏÃ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢¾åÅÄ»á¤Ï¡ÖÁíÍý¤Ï¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¡ÃÎ»ö¤Ï²ñ¼áÄøÅÙ¡¡»ä¤â¥ª¥ä¥Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÔµÄ¤È¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
ËÁÆ¬¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÌÌ²ñ¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÃÓ»á¤Î¤â¤È¤Ë¹â»Ô»á¤¬Êâ¤ß´ó¤ë¤È¡¢¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¡£¾®ÃÓ»á¤Ï¾Ð´é¤Ç¹â»Ô»á¤ò·Þ¤¨¡¢·Ú¤¯¤ª¼µ·¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾åÅÄ»á¤Ï¾®ÃÓ»á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½÷À½éÁíÍý¤ÎÌîË¾¤¬ÄÙ¤¨¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤ªÎ¤¤¬ÃÎ¤ì¤¿°ì½Ö¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½ÉÊ°Ì¤È¸¬µõ¤µ¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×
¾åÅÄ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥×¥é¥¤¡ÊÊÖ¿®¡Ë¤Ç¤â¡¢¡Ö¾åÉÊ¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÉÊ³Ê¤¬Ìµ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¹¤ëÀ¼¤Ë¡¢¡Ö¼»¤ß¤ÎÌÜ¤Ä¤¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½ÉÊ°Ì¤È¸¬µõ¤µ¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¡Ö¤Á¤ç¤È¤·¤¿½êºî¤Ç¤½¤Î¿Í¤ÎÉÊ³Ê¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤âÂ¾»³¤ÎÀÐ¤ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÏÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¾åÅÄ»á¤Ï¡¢¾®ÃÓ»á¤¬¡ÖÅÔ¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â»Ô»á¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¹â»ÔÁíÍý¤¬°ìËç¾å¼ê¡¡¥¦¥Ã¥«¥êÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¡"»Ò°é¤Æ»Ù±ç"¤È¤Ï¸À¤ï¤º¡Ø"½÷À¤Î·ò¹¯»Ù±ç"¤ËÎÏ¤ò¤¤¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ª¸«»ö¡¡¤³¤ÎÈ¿¼Í¿À·Ð¤ÏÆüº¢ÃÏÆ»¤ËÀ¯ºö¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡¡»²¹Í¤ËÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¡¢¡Ö¤ª¼µ·³ÑÅÙ¤ÎÈæ³Ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾®ÃÓ»á¤¬¡ÖÌó5ÅÙ¡×¡¢¹â»Ô»á¤¬¡ÖÌó45ÅÙ¡×¤Î¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£