¡¡ÊÆ¥Ï¥ï¥¤ºß½»¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¤Ä¤ó¤¯¡é¤¬¡¢ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¥Ï¥ï¥¤¤ÎÅÚÍËÆü¡×¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Öº£Æü¤Ï¡ØÎÉ¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡Ù¤Ê¤ó¤À¤È¡£¤Ê¤ó¤«¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡×¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö±üÍÍ¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÎÉ¤¤É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾Ð´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¸µ¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¡¦²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤È£°£¶Ç¯¤Ë·ëº§¡££°£¸Ç¯£´·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË½÷¡¢£±£±Ç¯£³·î¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£