ÆüËÜ¾å±é30¼þÇ¯Ã£À®¡ª·àÃÄ»Íµ¨¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡ÙÆÃÊÌ¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë
2025Ç¯11·î24Æü(·î)¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¡¢ÉñÉÍ¥¢¥ó¥Õ¥£¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¾å±éÃæ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¾å±é¤Î30¼þÇ¯¤òÃ£À®¡ª
ÆÃÊÌ¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·àÃÄ»Íµ¨¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡ÙÆüËÜ¾å±é30¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î24Æü(·î)12:30¸ø±é
²ñ¾ì¡§ÉñÉÍ¥¢¥ó¥Õ¥£¥·¥¢¥¿¡¼(ÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔÉñÉÍ2-50)
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬±é·à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë½é¿Ê½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢1994Ç¯¤Ë¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç½é±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·àÃÄ»Íµ¨¤ÏÍâ1995Ç¯¤Ë½é±é¡£
°ÊÍè¡¢10ÅÔ»Ô(Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢Ì¾¸Å²°¡¢»¥ËÚ¡¢µþÅÔ¡¢¹Åç¡¢ÀÅ²¬¡¢ÀçÂæ¡¢ÉñÉÍ)¤Ç¾å±é¤ò½Å¤Í¡¢ÉñÉÍ¥¢¥ó¥Õ¥£¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¥í¥ó¥°¥é¥ó¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÉñÉÍ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæÈþ½Ñ¤ò°ì¿·¤·¡¢ÂæËÜ¡¦±é½Ð¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£
¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù½é±é¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬¼«¤éºÆ¹½ÃÛ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¾å³¤¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç2018Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Ë³Ý¤±¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÆ§½±¤·¤¿¿·±é½ÐÈÇ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê·àÃÄ»Íµ¨¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¾å±é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊÔ½ªÎ»¸å¡¢¥³¥Ã¥°¥¹¥ï¡¼¥¹Ìò ±ÀÅÄÎ´¹°¡Ê¤¯¤â¤À¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢¥ë¥ß¥¨¡¼¥ëÌò ÂçÌÚÃÒµ®¡Ê¤ª¤ª¤¤È¤â¤¿¤«¡Ë¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤Ç¤´°§»¢¡£
¥³¥Ã¥°¥¹¥ï¡¼¥¹Ìò ±ÀÅÄÎ´¹°¡Ê¤¯¤â¤À¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¡§
¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¡¢¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤ÏÆüËÜ¾å±é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
1995Ç¯¡¢ÆüËÜ±é·à»Ë¾åÎã¤Î¤Ê¤¤2ÅÔ»ÔÆ±»þ¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¡£
°ÊÍè¡¢³ÆÃÏ¤Ç¾å±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤ò°¦¤·¡¢°é¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥ë¥ß¥¨¡¼¥ëÌò ÂçÌÚÃÒµ®¡Ê¤ª¤ª¤¤È¤â¤¿¤«¡Ë¤µ¤ó¡§
¤Þ¤¿¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤Ï¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤¬¾å±é¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£
¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤Î¾å±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç7ºîÉÊ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¾å±é¤·¡¢¤Î¤Ù 3200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬·à¾ì¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âºîÉÊ¤Î´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢°ì²ó°ì²ó¤ÎÉñÂæ¤òÀº°ìÇÕ¤Ä¤È¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤Ï¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤«¤é¤Î¤´°§»¢¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ù
¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤òÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¡¢
¡Ö¿Í´Ö¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤òÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢
½ªÈ×¡¢ÉñÂæ¾å¤Ë¡Ö30 Disney✕·àÃÄ»Íµ¨ 2025.11.24¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¶Ê¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È·¿¤ÎÁõ¾þÉÊ¤¬µÒÀÊ¤òÉñ¤¤¡¢
Âç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ù
²ñ¾ì¥í¥Ó¡¼¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢
¥¢¥é¥ó¡¦¥á¥ó¥±¥ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤â¡£
ÉñÉÍ¥¢¥ó¥Õ¥£¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¸ø±éÃæ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù30¼þÇ¯ ÆÃÊÌ¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£
