¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý¹â°¦¼Â¡Ê35¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¡Ê35¡Ë¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤Î¸ª¤ËÆ¬¤ò¾è¤»¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç·è¤á¤¿¼Ì¿¿¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂº¤¤É×ÉØ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£