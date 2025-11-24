¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û8µåÃÄ»ë»¡ºÑ¤ß¡¢ÂìÀîÆó¤ÎÇØÈÖ¹æ10±¦ÏÓ¤¬»ÔÏÂ²Î»³¤ËÏÓ»î¤·¡¡º£½©ºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç5²ó4¼ºÅÀ
¡¡¡þ¹â¹»ÌîµåÎý½¬»î¹ç¡¡ÂìÀîÆó7¡½4»ÔÏÂ²Î»³¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡ÂìÀîÆóG¡Ë
¡¡¹â¹»Ìîµå¤ÎÂìÀîÆó¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï24Æü¡¢»ÔÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤È¿À¸Í»ÔÆâ¤ÎÆ±¹»Îý½¬¾ì¤ÇÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢7¡½4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥íÃíÌÜ¤ÎºÇÂ®145¥¥í±¦ÏÓ¡¦Æ£ËÜå«Æá¡Ê¤¤º¤Ê¡á2Ç¯¡Ë¤Ï¡¢º£½©¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤Î¶¯Å¨Áê¼ê¤Ë5²ó4¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¡¢¼ý³Ï¤È²ÝÂê¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï°ìµó4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2²ó°Ê¹ß¤Ï2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È½¤Àµ¡£º£½©¤Ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Æâ³Ñµå¤ä¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½µå¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»î¤·¤Ê¤¬¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÆâ³Ñ¤ËÅê¤²ÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏµåÂ®¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£Ä¾µå¤Îµ°Æ»¤Ë¶á¤¤ÊÑ²½µå¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤ËÄ¾µå¤Ç²¡¤»¤¿¤È¤³¤í¤ÏÀ®Ä¹¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë81¤ÎÄ¹¿È¤Ç¡¢µå°Ò¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄ¾µå¤òÅê¤²²¼¤í¤¹ËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¡£¸©Âç²ñ2²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿º£½©Ê¼¸ËÂç²ñ¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤È¥¨¡¼¥¹ÇØÈÖ¤ò¾ù¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËNPB8µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬Îý½¬¤Î»ë»¡¤ËË¬¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤¿Í×°ø¤Ï¡¢¶¯ÂÇ¼ÔÁê¼ê¤Ë¤âÎÏÉé¤±¤·¤Ê¤¤µå°Ò¤Ë¤¢¤ë¡£º£²ÆÊ¼¸ËÂç²ñ¤Ç¤Ï¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤È¤Î5²óÀï¤Ç2²ó´°Á´Åêµå¡¢º£½©¤ÏÊóÆÁ³Ø±à¤È¤Î¸©Âç²ñ2²óÀï¤Ç3²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£¤½¤ÎÅêµå¤ÎÂçÈ¾¤òÄ¾µå¤Î¤ß¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤¬Ä¾µå¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â²¡¤·¹þ¤á¤ëÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤¦°ìÈé¤à¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢º£Åß¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¸þ¾å¤Ë¤âÎå¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡Æ±¹»OB¤Îºä°æÍÛæÆ¤Ï23Ç¯¥É¥é¥Õ¥È³ÚÅ·2°Ì¤ÇNPBÆþ¤ê¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿°ìÊý¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Öº£¤Ï¿ÊÏ©¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¡£2015Ç¯²Æ¤òºÇ¸å¤Ë±ó¤¶¤«¤ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡ÖÅß¤Î´Ö¤Ë¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç»°¿¶¤¬¼è¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡þÆ£ËÜ¡¡å«Æá¡Ê¤Õ¤¸¤â¤È¡¦¤¤º¤Ê¡Ë2009Ç¯¡ÊÊ¿21¡Ë1·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»Ô½Ð¿È¤Î16ºÐ¡£¾®4¤«¤é¤¤¤¶¤Ê¤®¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ÆÊá¼ê¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£°ìµÜÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£ÂìÀîÆó¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤ËÇØÈÖ¹æ20¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢2Ç¯½©¤ÏÇØÈÖ¹æ10¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ3¡£1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢79¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¢§ÂìÀîÆó¡¦Æâ³¤¹Ä¾ë¡Ê6²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤Æ4²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡Ë4¥¤¥Ë¥ó¥°¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆÁ³Ø±à¤ËÉé¤±¤Æ¤«¤éÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«Ä¾¤·¡¢µåÂ®¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ë150¥¥í¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£