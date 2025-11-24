Éþ¤È·¤¤¬ÊÌ¤Î¿§¤Ë¡ÄÂáÊá¤Î¼«±Ò´±¤ÏÉþÁõ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÆ¨Áö¡¡ÁÜºº¤ÎÙøÍð¤òÁÀ¤Ã¤¿¤«¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡×½»Ì±¤¬¸ì¤ëÆü¾ï¡ÚÀÖºä½÷À»É½ý¡Û
23Æü¡¢µÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿Åìµþ¡¦¹Á¶èÀÖºä¤Ç40Âå½÷À¤¬»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡¢43ºÐ¡£Î¦¾å¼«±ÒÂâÄ«²âÃóÆÖÃÏ½êÂ°¤Î¼«±ÒÂâ°÷¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Mr¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬ÆÈ¼«¤ËÆþ¼ê¤·¤¿±ÇÁü¡£
»ö·ïÅöÆü¤Î¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢Ä«²âÃóÆÖÃÏÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¸½¾ìÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤È¤è¤¯»÷¤¿ÆÃÄ§¤Î¿ÍÊª¤¬¡ÄÃóÆÖÃÏ¤ò½Ð¤ëºÝ¤ÎÀÄ¤Ã¤Ý¤¤Éþ¤¬¡¢ÈÈ¹Ô»þ¤Ï¹õ¤¤¾åÃå¤Ë¡Ä»ö·ïÁ°¤ËÉþ¤òÃåÂØ¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¶á½ê¤Î¿Í¡§
Á´Á³ÉáÄÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤è¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤²ÈÄí¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ü¤¯¤Ï¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¼«±ÒÂâ°÷¤ÇÎÉ¤Éã¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¡ÄÈï³²¼Ô¤È¤Ï¡¢¤ª¤è¤½9Ç¯Á°¤ËSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Èï³²¼Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±ÁëÀ¸¡§
Èà»á¤Ï¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤«¤Ã¤Æ¡£
½÷À¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤ë´Ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ð¥Ä°õ¤ò½ñ¤¡Ä
¤½¤Î¸å¡¢½÷À¤¬¸½¤ì¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤¬³«¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÊ¢¤ä¼ê¤Ê¤É¤ò»É¤·½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
Ë¹»Ò¤È¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤Æ¡¢¹õ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹õ¤¤¤â¤Î¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ
ÈÈ¹Ô¸å¤Ë¤Ï¡Ä¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤êµî¤ëÍÍ»Ò¤¬¡Ä¤³¤Î»þ¤ÎÉþÁõ¤Ï¡¢¹õ¤Ã¤Ý¤¤Éþ¤ËÇò¤¤·¤¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌó15Ê¬¸å¡¢ÆÈ¼«¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¿·½É¶èÆâ¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡Ä¡ÊÁö¤êÈ´¤±¤ë¡ËË¹»Ò¤ä¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¾åÃå¤¬ÀÄ¤Ã¤Ý¤¤Éþ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä¡ÊÁö¤êÈ´¤±¤ë¸å¤í»Ñ¡ËÂ¸µ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Çò¤¤·¤¤¬¹õ¤Ã¤Ý¤¤·¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÜºº¤ÎÙøÍð¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÉþÁõ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¡£
»ö·ï¸å¡¢ÀÖºä¤Î¸½¾ì¤«¤éÀÄ»³ÊýÌÌ¤òÈ´¤±¡¢¿·½É¶èÆâ¤Ê¤É¤òÄÌ¤ê¡¢Ä«²âÃóÆÖÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎÌó20¥¥í¤ò¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤«¤±¤ÆÌá¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃóÆÖÃÏÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤âÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÈÆÃÄ§¤¬¤è¤¯»÷¤¿¿ÍÊª¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÂáÊáÅö½é¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èï³²¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤À¤¬¡Ä
¡ØÈï³²¼Ô¤È¤Ï¡¢Ìó9Ç¯Á°¤ËSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù
¤½¤·¤Æ23Æü¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤éÈï³²¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤È2¿Í¤Ç¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¿ôÇ¯Á°¤Ë°û¿©Å¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ä2025Ç¯6·î¤´¤í¡¢Èï³²¼Ô¤«¤éÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢±ßËþ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¶¡½Ò¤·¤¿°ìÊý¡Ä¡ÊÈï³²½÷À¤Ë¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÉú¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡£
Èï³²½÷À¤ÈÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡Ä
¤Ï¤¿¤·¤Æ2¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©½÷À¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¡Ä
Èï³²¼Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±ÁëÀ¸¡§
Èà»á¤Ï¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤Þ¤Ç²¿¤·¤Æ¤ë¿Í¤È¤«¡¢¤½¤³¤âÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÆÈ¿È¤À¤È¥¦¥½¤Î¡ËÏÃ¤òÈà½÷¤«¤é¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤·¤ÆÃý¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤¢¤¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡¢¿®¤¸¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¡£ÁÇÄ¾¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡£
²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èï³²½÷À¡£
Èï³²¼Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±ÁëÀ¸¡§
9Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¡ÊÍÆµ¿¼Ô¤ò¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤Î¤¯¤é¤¤ÁÌ¤ë¤È¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤«¤Ã¤Æ¡£
¤½¤³¤ËÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¥é¥¤¥Ö¤ò²¿ÅÙ¤«¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡Ä
ÃËÀ¡§
¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â¸¤¸¾å¤²¤Ê¤¤ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊQ¡§¼«±ÒÂâ¤Î´Ø·¸¤È¤«¡©¡Ë¤¤¤ä¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤Í¡¢¤¢¤¢¡¢¤¢¤Î¿Í¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤±¤É¡¢Á´Á³¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë¤ÈÄ«²âÃóÆÖÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤ä¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¡£¶á½ê¤Î½»Ì±¤Ï¡Ä
¶á½ê¤Î½»Ì±¡§
Á´Á³ÉáÄÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤è¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤²ÈÄí¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆËÍ¤Ï¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä
ÃÎ¿Í¡§
»Å»ö¤Ë¤ÏÄ«Áá¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Í¼ÊýÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÐÌ³Á°Æü¤Ï¡¢¼ò¤ò°û¤Þ¤º¡¢µÙÆü¤âÂÎÎÏºî¤ê¤Ê¤Î¤«2¡¢3»þ´ÖÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°õ¾Ý¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤È¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê²ÈÂ²¤ÎÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Ä«²âÃóÆÖÃÏ¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÂ¾¡¢°áÉþ¤ä¼êÂÞ¤Ê¤É7ÅÀ¤ò²¡¼ý¡£Æ°µ¡¤Ê¤É¡¢ÈÈ¹Ô¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼ 11·î23ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë