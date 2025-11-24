¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î»Â¿·¡Ö¡È2³¬·ú¤Æ¡É·Ú¥Ð¥ó!?¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¡ÖÂç¿Í4¿Í¡È¿²¤é¤ì¤ë¡É¡×·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ª ²÷Â®¥¿¡¼¥ÜÅëºÜ¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼¡×¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥È¥ï¥ó¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥í¦ÁµëÅÅ¤¯¤ó¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
¥¹¥º¥¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤¬¼çÎÏ¤Î¥ª¡¼¥È¥ï¥ó¤¬¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼¡×ÈÇ¤âÀßÄê
¡¡¥ª¡¼¥È¥ï¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯11·î8Æü¤«¤é9Æü¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÊ¡²¬¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼RS¥¿¡¼¥Ü¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥í¦ÁµëÅÅ¤¯¤ó¡×¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡ÖÂç¿Í4¿Í¡È¿²¤é¤ì¤ë¡É¡×·Ú¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥ª¡¼¥È¥ï¥ó¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë·Ú¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥º¥¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤ ¥Ð¥ó¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Ô¥Ã¥³¥í¦ÁµëÅÅ¤¯¤ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î·Ú¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¡¢·»Äï¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¡×¤ÈÆ±»þ¤ËÌó17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2015Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¥¨¥Ö¥ê¥¤ ¥Ð¥ó¤è¤ê¤â´ðËÜÀß·×¤¬¿·¤·¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·Àß·×¤ÎDNGA FR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇ¿·¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤Ê¤É¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ú¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¼ÖºÜÍÆÎÌ¤òÎ¾Î©¤·¡¢¼ÖÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï»Í³Ñ¤¯¹â¸úÎ¨¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1890mm¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¥¢¥È¥ì¡¼¤Ï¡¢¤è¤ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¤ÈÈæ¤Ù¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤à¸Ä¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æâ³°Áõ¤Î²Ã¾þ¤ä¾èÍÑ¼ÖÊÂ¤ß¤Î¾åµéÁõÈ÷¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤ÏºÇÂç64ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯9.3kgf-m¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¿åÎäÄ¾Îó3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏFR¤È¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à4WD¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥³¥í¦ÁµëÅÅ¤¯¤ó¤¬¥¢¥È¥ì¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¡¢¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡ÈµëÅÅ¤¯¤ó¡É¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤äÁö¹Ô½¼ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¡¢ÅÅ¸»¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖÅÅ²½¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡×¤ò¥¦¥ê¤Ë¤·¤¿¥ª¡¼¥È¥ï¥ó¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Å¸¼¨¼Ö¤Ë¤Ï²°º¬¤Î¾å¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸³«¤¹¤ì¤Ð¾²ÌÌ¤Ï1850mm¡ß1100mm¤ÈÂç¿Í¤â2¿Í¿²¤é¤ì¤ë¥»¥ß¥À¥Ö¥ëµé¤Î¥µ¥¤¥º¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢½¢¿²¿Í¿ô¤Ï¾å²¼¤¢¤ï¤»¤Æ4¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÆü¤è¤±¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¤¥É¥ª¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀßÃÖ¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ÏËÉÙ¤Ê¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¡¢²È¶ñ¤Ê¤É¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥³¥í¦ÁµëÅÅ¤¯¤ó ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤Ï¥Õ¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢424Ëü1930±ß¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤â¤È¤â¤ÈµëÅÅ¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÄ¹Ç¯¥¨¥Ö¥ê¥¤ ¥Ð¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥È¥ì¡¼¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á2025Ç¯¤è¤ê¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤ò»È¤¨¤ëµëÅÅ¤¯¤ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£