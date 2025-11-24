¶¶²¼Å°»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¡ÈÍ¦¤ßÂ¡É¤Ö¤ê»ØÅ¦¡Ö¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¡ÖÀÚ¤ë¥«¡¼¥É¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ä¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬24Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤¬¼¡¡¹¤ÈÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢È¯¸À¤òµ¡¤ËµÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÃæ´Ø·¸¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤ÈÂÐÃÌ¤ä¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¼óÁê¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤ÎG20¤â1Çñ4Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¼óÁêÆ°ÀÅ¤ò¸«¤Æ¤â¡£Ìë¤Î²ñ¿©¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤·¡£ËÍ¤ÎÂç¤Ã·ù¤¤¤Ê°û¤ß¿©¤¤À¯¼£¤Ï¤ä¤é¤º¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÊÙ¶¯¤·¤Æ´±Î½¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¡¢´±Î½¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÍ½»»ÊÔÀ®¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£Ãæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤¬´èÄ¥¤í¤¦¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤âÀ¨¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢È¯¸À¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¿Ìä»ë¡£¡ÖÆüËÜ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËÃæ¹ñ¤È¤ä¤ê¹ç¤¨¤ë¤Ê¤éÅ¬ÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¹ñ²È¤Î¥á¥ó¥Ä¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤¬Ê¨¤Î©¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢ÂÐ¹³¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¯¸À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÂÐ¹³¼êÃÊ¤ò¼õ¤±¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ä¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬Áê¼¡¤°Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ä¡¢¿å»ºÊª¤ÎÍ¢½ÐÀè¤¬ÆÍÁ³¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿å»º²Ã¹©¶È¼Ô¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÂ»³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç»Å»ö¾å¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÉô¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢È¯¸À¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÀïÁèÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Ì±´Ö¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤Ï°ìÀÚ¤ÎÊä½þµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¡£¶¶²¼»á¤Ï¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¬°ìÈÖ·ù¤¤¤ÊÀ¯¼£¹ÔÀ¯¡×¤È·ù°´¶¤ò¸ý¤Ë¡£¤³¤ì¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¡Ö¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÀÚ¤ë¥«¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤È¡×¤È¡¢¹â»Ô»á¤ÎÍ¦¤ßÂ¤Ö¤ê¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤òÈ¯¸À¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¸«²ò¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¡¢Ìá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¸µÄÌ¤ê¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¡È¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Ë¤ÏÅú¤¨¤Þ¤»¤ó¡É¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¡Ê¼ÁÌä¤·¤¿¡Ë²¬ÅÄ¡Ê¹îÌé¸µ³°Áê¡Ë¤µ¤ó¤ÎÄ©È¯¤Ë¾è¤é¤º¤Ë¡¢¤ä¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£