¡ÖBFF¡×¡ÖELI£µ¡×etc¡¡¤Ê¤ó¤Î¤³¤Ã¤Á¤ã¡ª¤Ê¡È±Ñ¸ì¥¹¥é¥ó¥°¡É¡¡´ØÀ¾·Ý¿Í¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥È¤¬¿§¡¹¾Ò²ð
¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¡Ö¥¨¥â¥¤¡×¡Ö¥Á¥ë¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡È¥¹¥é¥ó¥°¡É¡£¥¹¥é¥ó¥°¤È¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÂ¯¸ì¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¼½ñ¤Ë¤Ï¡Ö²þ¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÉÊ¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡È¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¡É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¹ð¤°¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥À¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥È¤¬³¤³°¤Î¥É¥é¥Þ¤äSNS¤Ë¸«¤ë¡Ö±Ñ¸ì¥¹¥é¥ó¥°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ù¡ù¡ù¡ù
¡üBFF
¡Öbest friend forever¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿ÆÍ§¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿¿¤Ù¤§¤Ï¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ãÆù¿©¤¦²ÈÂ²¤Î¤³¤È¡©¡¡¥Ó¡¼¥Õ¡ÊB¡Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÊF¡Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÊF¡Ë¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡üPoppin
¡¡¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¡£¿¿¤Ù¤§¤Ï¡Ö¥ï¥¿¥Ñ¥Á¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë»È¤¦¤ä¤Ä¡©¡×¤È¤Þ¤¿¤â¤ä¿©¤¤¤·¤óË·¥³¥á¥ó¥È¡£¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³¤³°¤ä¤Ê¡Á¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡üELI5
¡ÖExplain like I¡Çm 5¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡£Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö5ºÐ»ù¤Ë¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¡×¡£´Ê·é¤Ç³ú¤ßºÕ¤¤¤¿ÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¤È¤¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢¿¿¤Ù¤§¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô£µ¿Í¤Î¤³¤È¤ä¤í¡©¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î²ò¼á¤òÈäÏª¡£
¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖLOL¡ÊLaughing out loud¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ë¡×¤ä¡ÖG2G¡ÊGot to go ¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÁêÊý¤Î¥¿¥°¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¤³°¤Î¿Í¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡ª¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØClip²ÐÍËÆü¡Ù2025Ç¯11·î4ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê