¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¾®³ØÀ¸¤«¤é¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¡¢10Ç¯¸å¤ËÆ±Î½¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¡¡ÊÆ
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡ÊCNN¡Ë¥¸¥ç¥¤¡¦¥±¥ó¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥ï¡¼¤Ë¥á¥È¥í¥Ð¥¹¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤Æ¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¿¦°÷¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é1Æü¤¬»Ï¤Þ¤ë¾èµÒ¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤Ìµ¸À¤Ç¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
ËèÆüÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢1¿Í¤ÎÄÌ¶ÐµÒ¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾èµÒ¤Ï¡¢µÄ°÷¤Ç¤âÍÎÏ¤Ê¥í¥Ó¥¤¥¹¥È¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¥µ¥à¡¦¥á¥ó¥·¥Þ¡¼¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢¤È¤Æ¤â¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¹¤ÎÁ°¤Î¤Û¤¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¡×¤È¥á¥ó¥·¥Þ¡¼¤µ¤ó¤ÏCNN¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥±¥ó¥ê¡¼¤µ¤ó¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ë¡£ÀÖ¤¤¥Ü¥¿¥ó¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¥Ð¥¹¤ÏÌë¤É¤³¤Ë»ß¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏ©Àþ¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤«--¡£
¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æü²Ý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¡£10ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ï³Ø¹»¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¼ÁÌä¤òÍá¤Ó¤»¡¢¥±¥ó¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤é¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¹Ää¤Ç¤½¤ÎÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¾¯Ç¯¤ò¤ß¤ë¤È¡¢»ä¤¬Èà¤Î°ìÆü¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¡¢Èà¤â»ä¤Î°ìÆü¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥±¥ó¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Ìó2Ç¯´Ö¡¢»Íµ¨¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¡¢¥á¥ó¥·¥Þ¡¼¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø¹»¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢2¿Í¤Ï¥Ð¥¹Ää¤òË¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÍ§¾ð¤ò°é¤ó¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢º£ÅÙ¤Ï¥±¥ó¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ç¥¤¤¬¡¢¥Ð¥¹¤Î¼Ö¸Ë¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤¤¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥·¥Þ¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡ÖÌë¤Ë¥Ð¥¹¤¬»ß¤Þ¤ë¾ì½ê¡×¤ò¤Ä¤¤¤ËÌÜ¤Ë¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥±¥ó¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¥á¥ó¥·¥Þ¡¼¤µ¤ó¤È²ÈÂ²¤ò¼óÅÔ·÷¸òÄÌ¶É¤Î¥Ð¥¹¼Ö¸Ë¤Ë°ÆÆâ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤â¤½¤¦»×¤¦¡×¤È¥á¥ó¥·¥Þ¡¼¤µ¤ó¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥¿¥ó¤òÁ´Éô²¡¤·¤Æ¡¢¼Ö¤¤¤¹ÍÑ¤Î¥¹¥í¡¼¥×¤ò²¼¤í¤·¤¿¤ê¡¢¹Ô¤ÀèÉ½¼¨¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡£10ºÐ¤Ç¤âÂç¿Í¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×
Åö»þ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·Ð¸³¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿Ô¤¤Ê¤¤¼ÁÌä¤È¥Ð¥¹¼Ö¸Ë¤Î¸«³Ø¤¬¥á¥ó¥·¥Þ¡¼¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë±Ê±ó¤Ë»Ä¤ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥·¥Þ¡¼¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÏ²¼Å´¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¹¥¤¤Ê±¿Å¾»Î¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å10Ç¯Í¾¤ê¤Î´Ö¤Ë¡¢¥±¥ó¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¹Ï©Àþ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë±¿Å¾¶ÈÌ³¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¸½ºß¤ÏÃÏ²¼Å´¤Î±ØÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¾èµÒ¤Î°ÆÆâ¤ä°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥á¥ó¥·¥Þ¡¼¤µ¤ó¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÇö¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¼óÅÔ·÷¸òÄÌ¶É¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤ò·Ð¸³¤·¡¢Â´¶È¸å¤Ï¿®¹æµ»»Õ¤È¤·¤ÆÆ±¶É¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£
¤³¤Î½©¤ËÆ¯¤»Ï¤á¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥·¥Þ¡¼¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¸¥ç¥¤¤Ï¤Þ¤ÀÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï³Î¤«¤Ë¡Ö±ØÄ¹¡×¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
8·î¡¢ÃÏ²¼Å´¤Î¡Ö¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Î½ªÅÀ±Ø¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¥ó¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢1¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¶á¤Å¤¡¢±ØÄ¹¼¼¤Î¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢´Ö°ã¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¥±¥ó¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¦¡£¡Ö¤½¤·¤ÆÈà¤¬¡Ø¥µ¥à¤À¡ª¡¡¥µ¥à¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×
10Ç¯°Ê¾å¤¬²á¤®¡¢ÀÄÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥·¥Þ¡¼¤µ¤ó¤ÎËÜ¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥±¥ó¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£¤¿¤Àº£¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¥È¥í¤ÎÀ©Éþ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥à¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥±¥ó¥ê¡¼¤µ¤ó¡£
¥á¥ó¥·¥Þ¡¼¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Î¹¥´ñ¿´¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥±¥ó¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢¤½¤Î²¸¤ò¼¡¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÈà½÷¤Î¤ª¤«¤²¡£¤À¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤òÃ¯¤«¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢»ä¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×