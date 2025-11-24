Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

24ÆüÀµ¸á¤¹¤®¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¥À¥ó¥×¥«ー¤È¥µ¥¤¥É¥«ーÉÕ¤­¤Î¥ªー¥È¥Ð¥¤¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24ÆüÀµ¸á¤¹¤®ÉÙ»ÎµÜ»Ô²¼°ð»Ò¤Î¹ñÆ»469¹æ¤Ç¡¢¥À¥ó¥×¥«ー¤È¥µ¥¤¥É¥«ーÉÕ¤­¤Î¥ªー¥È¥Ð¥¤¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿74ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥À¥ó¥×¥«ー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿63ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¸½¾ì¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¤Ëµ¬À©¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤ÎÆ»¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£