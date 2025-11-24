¡Ö¥Ö¥í¥°½ª¤ï¤ê¡×ÃæÆü¡¦¥É¥¢¥é¤¬ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¡¡Ìó9Ç¯¤â¤ÎÇ¯·î¤Ë½ª»ßÉä¡Ö¤ä¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤ÎµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥É¥¢¥é¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥í¥°¤Î½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2016Ç¯12·î¤«¤é¥Ö¥í¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¥É¥¢¥é¡£¤³¤ÎÆü¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥°½ª¤ï¤ê¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¡¢ËÜÊ¸Æâ¤Ç¤â¡Ö¥Ö¥í¥°½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¡¢¡Ö¥Ö¥í¥°¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿ÍÃ£¤Ï¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¡£¤Ø¤³¤Þ¤º¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ö¥í¥°Æâ¤Ç¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎSNS¤Ïµ¤Ê¬¼¡Âè¤Ç¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¥É¥¢¥é¤ÏX(µìTwitter)¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÙ¡¹¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£