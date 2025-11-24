¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÀéÍÕÉ´²»¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¡ÖÂÎÎÏ¤òÃß¤¨¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¡×¡¡¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤«¤éµ¢¹ñ
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÇGP¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÇÕ¤òÀ©¤·¤¿ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬24Æü¡¢´ØÀ¾¶õ¹ÁÃå¤Î¹Ò¶õµ¡¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3Àï¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£µ¨¤ÏGP¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢¾¡¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÁª¹Í¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î4¡Á6Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö2Àï¤È¤â¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤Î»î¹ç¤âÈ¿¾ÊÅÀ¤ä½¤Àµ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÈÁ´ÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎÎÏ¤òÃß¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¸µµ¤¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î½÷»Ò¤ÏÀéÍÕ¤ÎÂ¾¤ËºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¡¢ÅÏÊÕÎÑ²Ì¡Ê»°ÏÂ·úÁõ¡¦Ë¡Âç¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÆüËÜÀª4¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Ç¤µ¤¨6¿ÍÃæ5¿Í¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼´¶¤¬¤Ê¤¯¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÆüËÜ³«ºÅ¤Ç¡¢4¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤è¤ê¶ÛÇ÷´¶Éº¤¦¹ñÆâ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤È¤«ÉÔ°Â¤È¤«¤âÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë³«Ëë¤Þ¤Ç10Æü¡£¤Þ¤º¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¡¢¾¡Éé¤ËÎ×¤à¡£