¡¡À¼Í¥¤ÎµÜÌî¿¿¼é¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¿·¿Í»þÂå¤Î¥®¥ã¥é»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼ã¼ê»þÂå¤Î·î¼ýÌÀ¤«¤·¤¿µÜÌî¿¿¼é
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡Ö5Ç¯°Ê²¼¼ã¼ê·Ý¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼ýÆþ¡×¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼ã¼ê·Ý¿Í225¿Í¤ÎÀè·î¤Î¼ýÆþ¤ÎÊ¿¶Ñ¶â³Û¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö4Ëü2000±ß¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö9000±ß¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇµÜÌî¤Ï¡ÖËÍ¡¢¥Ð¥¤¥ÈÈ´¤¤¤¿¤é¡Ê¼ã¼ê¤Îº¢¡Ë¤³¤ì¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È6Ëü4000±ß¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î»³ºê¤¬¡Ö·Ý¿Í¤À¤ÈÁ°Àâ¤È¤«¡£À¼Í¥¤µ¤ó¤À¤È¡¢¼ã¼ê¤Î»Å»ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢µÜÌî¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÌò¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂçÀª¤Î¥¬¥ä¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡µÜÌî¤Ï7ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ö·àÃÄ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤Ç»ÒÌò¤«¤é³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¡ØDEATH NOTE¡ÙÌë¿À·îÌò¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡ÙÑëÆá¡¦F¡¦¥»¥¤¥¨¥¤Ìò¡¢¡Ø¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö¡Ù¤Î°ì¥ÎÀ¥¥È¥¥äÌò¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÆ¸ËáÌò¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ¿¿ôÃ´Åö¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¡¢¡ØÂç±ü Season2¡ÖËëËöÊÔ¡×¡Ù¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤âÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±éÀ®¸ù¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ù¤Î¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
