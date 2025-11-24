¡Ú HANA¡¦MOMOKA ¡Û¡¡¹ÈÇò½é½Ð¾ì¥Í¥¤¥ë¤Ï¡¡¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷ÀÖ¤Ç¡ª¡×¡¡Ç°´ê¤Î¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¼õ¾Þ¤ËÂç´î¤Ó
HANA¤ÎMOMOKA¤µ¤ó¤¬24Æü¡¢¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¼ø¾Þ¼°¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¤Î¼õ¾Þ¤¬Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦MOMOKA¤µ¤ó¡£¡ÈËÜÅö¤Ë¥Í¥¤¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¥Í¥¤¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ê¤Î¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È´î¤Ó¤¬±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¥Í¥¤¥ë¤ÏÌ¿¡É¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿MOMOKA¤µ¤ó¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢£´»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¥Í¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¿·¶Ê¡ØNON STOP¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡È¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥²¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖHANA¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¥È¥²¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æºé¤¯¤¾¡ª¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¥Í¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Í¥¤¥ë¤òµÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¤È¤¤¤¦À¼¤È¶¦¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¡¢HANA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ë¤âÏÃ¤¬µÚ¤Ó¡¢¡È»ä¤ÏÄ¹¤¤¥Í¥¤¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤á¡£CHIKA¤Ï¤È¤ó¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç´ðËÜÅª¤ËÀÖ¤Î¥Í¥¤¥ë¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Í¥¤¥ë¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»ä¤ÈCHIKA¤ÈYURI¤¬¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶Ê¤ä°áÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥¤¥ë¤ò¼«Ê¬¤ÇÅÉ¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈHANA¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤¿¤¿¤¨¹ç¤¦¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Í¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÆü¤´¤í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÆü¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿HANA¡£
½Ð¾ì¤¹¤ë¡Ö¹ÈÁÈ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡È¤½¤Î¤È¤¤ÏÀÖ¿§¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Ç¡ª¡É¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡È¤¢¤¨¤Æ¥ï¥ó¥«¥é¡¼¤Î¾¯¤·Àè¤¬Àí¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¤·¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤Ê¡É¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤µ¤ó¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥¿¥«¥·¤³¤È¾¾ÈøÂÀÍÛ¤µ¤ó¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¡¢»³Åì¾¼»Ò¤µ¤ó¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿(ÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤ÏÆ°²è½Ð±é)¡£
