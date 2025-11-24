¡Ú¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡Û·ëº§¤È¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¡©½÷À¤Î£¹³ä°Ê¾å¤¬·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¯¼ý¤è¤ê¤â¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¡¦ÁêÀ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ò½Å»ë¡ª
¡Ö·ëº§¤È¤ª¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©Ã¯¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤«¤Ê¤É¥±¡¼¥¹¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9³ä¤Î½÷À¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Áª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¡×¤è¤ê¤â¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤ä¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¡¦ÁêÀ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§ÁêÃÌ½êPresia¤È³ô¼°²ñ¼ÒSUNCORE¤¬2025Ç¯10·î¡¢20¡Á40Âå¤ÎÌ¤º§½÷À200¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
9³ä¤¬¡ÖÇ¯¼ý¤¬½ÅÍ×¡×¤È²óÅú
¡Ö·ëº§Áê¼ê¤òÁª¤Ö¾å¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¡×¡Ê14.0%¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢½ÅÍ×¡×¡Ê75.5%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö·ëº§Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ëµá¤á¤ëºÇÄãÇ¯¼ý¤Ï¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö400Ëü±ß¤«¤é500Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤Ç54¿Í¡£¡Ö300Ëü±ß¤«¤é400Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬52¿Í¡¢¡Ö500Ëü±ß¤«¤é600Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬31¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö·ëº§Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ëµá¤á¤ëÍýÁÛÅª¤ÊÇ¯¼ý¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö500Ëü±ß¤«¤é600Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤Ç47¿Í¡£¡Ö600Ëü±ß¤«¤é800Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬42¿Í¡¢¡Ö400Ëü±ß¤«¤é500Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ö800Ëü±ß¤«¤é1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬¤¤¤º¤ì¤â28¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö·ëº§¸å¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤¤ò´õË¾¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶¦Æ¯¤¤ò´õË¾¤¹¤ë¡×½÷À¤Ï75.0%¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤¬ÎÉ¤¤¤±¤É¶¦Æ¯¤¤ò´õË¾¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë½÷À¤¬33.5%¤ª¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ê¤É¤«¤é¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ëº§Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ëÃù¶â³Û¤Ï¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö500Ëü±ß°Ê¾å¡×¤¬44.5%¡£¡ÖÃù¶â³Û¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡Ê¼Ú¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐOK¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â24.0%¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ëº§Áê¼ê¤Ë¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤ò¤¿¤á¤é¤¦¡×¡Ê57.5%¡Ë¡¢¡Ö·ëº§¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê16.5%¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ74%¤¬ÈÝÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤ÊÎÏ¡×¤È¡ÖÉÔ²÷´¶¤Î¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇ¤â½Å»ë
¡ÖÇ¯·ÐºÑ¼ý¡×¤È¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤ä¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¡×¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¹âÇ¯¼ý¤ä¹¥¤ß¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤Ê·ÐºÑÎÏ¡×¤È¡ÖÉÔ²÷´¶¤Î¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦Â¾¤Î¾ò·ï¤¬¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¾ì¹ç¡¢·ëº§Áê¼ê¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤Ê¤é¤É¤Î¿Í¤«¡©
¡¦Ç¯¼ý300Ëü±ß¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë¥¿¥¤¥×¡×¤ÊÃËÀ¡§26Ì¾
¡¦Ç¯¼ý500Ëü±ß¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¡ÖÉáÄÌ¡×¤ÊÃËÀ¡§143Ì¾
¡¦Ç¯¼ý1000Ëü±ß¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¡ÖÁ´¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÃËÀ¡§31Ì¾
¢¦Â¾¤Î¾ò·ï¤¬¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¾ì¹ç¡¢·ëº§Áê¼ê¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤Ê¤é¤É¤Î¿Í¤«¡©
¡¦Ç¯¼ý300Ëü±ß¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤äÁêÀ¤¬¡ÖºÇ¹â¤Ë¹ç¤¦¡×ÃËÀ¡§82Ì¾
¡¦Ç¯¼ý500Ëü±ß¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤äÁêÀ¤¬¡ÖÉáÄÌ¡×¤ÎÃËÀ¡§91Ì¾
¡¦Ç¯¼ý1000Ëü±ß¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤äÁêÀ¤¬¡ÖÁ´¤¯¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×ÃËÀ¡§27Ì¾
¡Ú½ÐÅµ¡Û·ëº§ÁêÃÌ½êPresia