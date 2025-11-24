Ãæ¹ñÃÏÊý¤Î¡ÖÆ´¤ì¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÁÒÉß¡Ê²¬»³¸©¡Ë¡×¡¢1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤äµ¢¾Ê¤¬Áý¤¨¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡£ ±ó½Ð¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤È¤Ä¤¤ÃíÌÜ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î13¡Á14Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆ´¤ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Î¡ÖÆ´¤ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»ú¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÁÒÉß¤Î¹¾¸Í»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê¸Å¤ÎÉ¤³¹ÊÂ¤ß¤¬¹¥¤¤ÇÁÒÉß¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤ë¤È¤½¤ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö²¬»³¼«ÂÎ¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥ì¥È¥í¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÁÒÉß¤Ï´Á»ú¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÏÂ²Î»³¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÀÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ä¥Þ¥¿¥Î¥ª¥í¥Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿½Ð±À¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ËÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¿ÀÏÃ¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç±ïµ¯¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¸æÍø±×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£½Ð±À¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Çµ®½Å¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)
2°Ì¡§ÁÒÉß¡Ê²¬»³¸©¡Ë¡¿47É¼²¬»³¸©¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ëÁÒÉß»Ô¤Ï¡¢ÇòÊÉ¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤¬Â³¤¯¡ÖÁÒÉßÈþ´ÑÃÏ¶è¡×¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£³¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¤ÊÈþ½Ñ´Û¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¿·¤·¤¤Ê¸²½¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁÒÉß¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿³¹ÊÂ¤ß¤ä¥¢¡¼¥È¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤«¤éÉ¼¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§½Ð±À¡ÊÅçº¬¸©¡Ë¡¿145É¼Åçº¬¸©¤Ë¤¢¤ë½Ð±À»Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÀÏÃ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¡Ö½Ð±ÀÂç¼Ò¡×¤¬ÍÌ¾¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£Ë¬¤ì¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤ÈÀ°¤¦¤è¤¦¤Ê¿ÀÈëÅª¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÈÆüËÜ¤Î¿´¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÏÃ¤äÄ¹¤¤Îò»Ë¡¢±ï·ë¤Ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÉ¼¤òÆÀ¤Æ1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
