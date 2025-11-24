GG¾Þ¼õ¾Þ¤Î¼þÅìÍ¤µþ¡õËÒ¸¶ÂçÀ®¡¡ÆÀÉ¼¿ô¤«¤é¸«¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤µ¡¡¤â¤Ã¤ÈÆÀÉ¼¿ô¤¬¿¤Ó¤Æ¤â¡Ä¤È»×¤¨¤¿Áª¼ê¤Ï
¡¡É½¾´¥é¥Ã¥·¥å¤Îµ¨Àá¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå¡£26Æü¤Ë¤Ï¡ÖNPB¥¢¥ï¡¼¥º¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ä¿·¿Í²¦¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢12Æü¤Ëµ¼ÔÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ë»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤ÏÆóÎÝ¼êÉôÌç¤ÇËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¡¢³°Ìî¼êÉôÌç¤Ç¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾Áª¼ê¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤äÅêÉ¼¿ô¤«¤éÏÃÂê¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í··â¼ê¤ÏÂçÀÜÀï¡Ä¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡º£Ç¯¤Î»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï2¿Í¡£12µåÃÄºÇÂ¿¤Î5¿Í¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¡ÊÅê¼ê¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢Êá¼ê¡¦¹ÃÈåÂóÌé¡¢°ìÎÝ¼ê¡¦»³ÀîÊæ¹â¡¢»°ÎÝ¼ê¡¦·ª¸¶ÎÍÌð¡¢³°Ìî¼ê¡¦¼þÅìÍ¤µþ¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î¼þÅì¤ÈËÒ¸¶ÂçÀ®¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¿ÍÁª¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤Ã¤¿¼þÅì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£³°Ìî¼êÉôÌç¤Ç¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ï147É¼¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÏÁê¼¡¤°¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿»î¹ç¤Ïºòµ¨¤Î121»î¹ç¤«¤é96»î¹ç¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷Î¨9³ä8Ê¬4ÎÒ¡Êµ¬Äê°Ê¾å¡Ë¤Ï¥Ñ¤Î³°Ìî¼ê¤Ç12°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÀÉ¼¿ô¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅêÉ¼¤·¤¿µ¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤¿°õ¾ÝÅÙ¤¬¤¤¤«¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÁ¯Îõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬9·î2Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤À¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢À¾Ìî¿¿¹°¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÂÇµå¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£·àÅª¤Êà¹¥¼éá¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ´¤«¤ì¤¿¤é2ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇµÕ¤Ë¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÏ¢ÇÔ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶å²ó¤Ç¾¡¤Á¤¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼þÅì¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤ÏÆâÌî¼êÅÐÏ¿¤À¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯9·î20Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡Ë¤ÇÆóÎÝ¤ò¼é¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿24Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤·¤«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°éÀ®½Ð¿È¤Ç¤Ï½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿ËÒ¸¶Âç¤Ï½é¼õ¾Þ¡£ÆÀÉ¼¿ô¤Ï103É¼¤Ç¡¢2°Ì¤ÎÂìß·²Æ±û¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤È¤Ï46É¼º¹¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨ÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤Ï104»î¹ç¡£¼éÈ÷Î¨9³ä8Ê¬7ÎÒ¤ÏÆóÎÝ¼ê¤Ç¥ê¡¼¥°3°Ì¤À¤¬¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¹¥¼é¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î17Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊËÌ¶å½£¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½é²ó1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥½¥È¤Î°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤Î¥´¥í¤ò¹¥Êá¤·¡¢1ÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¡¢Â³¤¯Æ£²¬ÍµÂç¤Î¥´¥í¤â¹¥Êá¡£Â¾¤Ë¤â°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÉé¤±¥²¡¼¥à¤Ç¹¶¤á¤Ë¤¤¤Ã¤¿»þ¡Ê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¡Ê¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ë¤È¤·¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³°Ìî¤â¼é¤Ã¤¿¡£Ãæ·ø¤¬22»î¹ç¡¢º¸Íã¤¬4»î¹ç¡¢±¦Íã¤¬3»î¹ç¡£9·î22Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½é²ó¤ËÂÀÅÄÌº¤ÎÃæÁ°¤ËÍî¤Á¤½¤¦¤ÊÅö¤¿¤ê¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÃæ·ø¤Î¼éÈ÷¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£º£µ¨¤Î³°Ìî¤Ç¤Î¼éÈ÷Î¨¤Ï10³ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í··â¼ê¤ÏÂçÀÜÀï¡Ä¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡¤â¤Ã¤ÈÆÀÉ¼¤¬¿¤Ó¤Æ¤â¡Ä¤È»×¤¨¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£º£µ¨Áö¹¶¼é¤È¤â¤ËÂç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿ÌîÂ¼Í¦¤À¡£Í··â¼êÉôÌç¤Ç¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë½¡»³ÎÝ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Ë¼¡¤°4°Ì¤Ç¡¢15É¼¤ò½¸¤á¤¿¡£1°Ì¤Î¹ÈÎÓ¡Ê79É¼¡Ë¤È¤Ï64É¼º¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ïº£µÜ·òÂÀ¤ÎÎ¥Ã¦¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿Ãæ¡¢²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÍ··â¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï73»î¹ç¤Ç¼éÈ÷Î¨9³ä7Ê¬6ÎÒ¡£¤¿¤À»°ÎÝ¤äÆóÎÝ¤â¼é¤ê¡¢¸Ä¿Í¼éÈ÷À®ÀÓ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Îµ¬Äê»î¹ç¿ô¡ÊÆâ³°Ìî¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à»î¹ç¿ô¤Î3Ê¬¤Î2¡Ë¤òËþ¤¿¤·¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¶Á¤¤¤¿¤«¡£