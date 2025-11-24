¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë10ÈÖ¤¬Âç°ìÈÖ¤ÇºÇ¹â¤Îµ±¤¡ª¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à²ÃÆþ¤Ë¶áÉÕ¤¤¤¿²áµî¡Ä¤â¤·¤«¤·¤¿¤é½ÉÅ¨Â¦¤Ë¤¤¤¿¤«¤â¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤ä¤á¤È¤³¤¦¡×
¡¡¸½ÃÏ11·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤Ç¡¢¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¡¢¹â°æ¹¬Âç¡ÊÎý½¬¤Ë¤Ï¹çÎ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥Ù¥ó¥Á³°¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë£¸°Ì¤Î½ÉÅ¨¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££´¡Ý£±¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤À¡£41Ê¬¡¢46Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿76Ê¬¤Ë»°ÅÙ¥´¡¼¥ë¡£27ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¼ì·®¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¤Ï»î¹ç¸å¡¢±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£´î¤Ó¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤¤£±Æü¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤Æ´ò¤·¤¤¡£ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤À¡£¤Þ¤µ¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤è¡£¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµ§¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¡£²ÈÂ²Á´°÷¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£Èà¤é¤ÎÁ°¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡×
¡¡º£²Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢Åö½é¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à²ÃÆþ¤Ë¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢·ë¶É¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤é¡Ö²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¨¥¼¤Ï¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤ä¤á¤È¤³¤¦¡×
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¿·10ÈÖ¤¬¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÁê¼ê¤ËºÇ¹â¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û±¦Â¤Ç¡ªº¸Â¤Ç¡ª¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë10ÈÖ¥¨¥¼¤Î¥ì¤Ù¥Á¤Ê¥´¡¼¥ë
