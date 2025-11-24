¡ÚÅì¥¹¥ÝÇÕ2ºÐS¡Û¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¡¡Ä¾Àþ¿¤Ó¤Æ½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡¡¥À¥Î¥ó¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤Ï½ÐÃÙ¤ì¶Á¤7Ãå
¡¡3Æü´Ö³«ºÅ¤ÎºÇ½ªÆü¤ËG2¡ÖÅì¥¹¥ÝÇÕ2ºÐS¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¡Ê²´¡áÌÚÂ¼¡¢Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤¬Ä¾Àþ¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢5ÈÖ¿Íµ¤¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤òÆ¬º¹Éõ¤¸¤Æ1Ãå¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼3ÁöÌÜ¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°È¾å¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë¡Ê46¡Ë¤Ïµþ²¦ÇÕ2ºÐS¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¡Ë°ÊÍè¡¢º£Ç¯¤Î½Å¾Þ11¾¡ÌÜ¤ÇÄÌ»»170¾¡ÌÜ¡£´ÉÍý¤¹¤ëÌÚÂ¼Å¯Ìé»Õ¡Ê53¡Ë¤Ï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ê¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£Ç¯7²óÌÜ¤Î½Å¾Þ¾¡¤Á¤Ç¡¢ÄÌ»»38²óÌÜ¡£
¡¡2Ãå¤Ë¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥¤¥Ò¥¹¥¢¥É¥é¡¼¤¬Æþ¤ê3Ï¢Ã±¡ã10¡ä¡ã8¡ä¡ã4¡ä¤Ï3Ëü3610±ß¡Ê120ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Î¥ó¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¤Î¤¬¶Á¤¤¤Æ7Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦Åì¥¹¥ÝÇÕ2ºÐS¡¡1966Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¡ÖÅìµþ3ºÐS¡×¤¬Á°¿È¤Ç¡¢68Ç¯¡ÖÉÜÃæ3ºÐS¡×¤Ë²þ¾Î¡£84Ç¯¤Ë¤Ï¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ë±äÄ¹¡£96Ç¯G3¤Î½Å¾Þ¤Ë³Ê¾å¤²¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯¡ÖÅì¥¹¥ÝÇÕ3ºÐS¡×¤È¤Ê¤ê¡¢2001Ç¯¤«¤é¸½¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡£21Ç¯¤ËG2¤Ø³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤¿¡£ÎòÂå¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¤Ï20Ç¯¤Î²´ÇÏ3´§ÇÏ¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤ä¥ï¥°¥Í¥ê¥¢¥ó¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤È¸å¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ê¤ÉÌ¾ÇÏ¤¬Â¿¤¯¤¤¤Æ¡¢Âç¥ì¡¼¥¹¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£