¡¡Âç¼êÅÅÎÏ9¼Ò¤ÈÅÅ¸»³«È¯¡ÊJ¥Ñ¥ï¡¼¡Ë¤¬2020¡Á30Ç¯ÅÙ¤Ë¡¢¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê·×187¥«½ê¤ÇÀßÈ÷¹¹¿·¡Ê¥ê¥Ñ¥ï¥ê¥ó¥°¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤«¡¢º£¸å¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬24Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÎÏÁý²Ã¤Ï·×13Ëü¥¥í¥ï¥Ã¥ÈÍ¾¤ê¤Î¸«ÄÌ¤·¡£¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ðËÜ·×²è¤ÏÃ¦ÃºÁÇÅÅ¸»³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¡¢¸¶»ÒÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿åÎÏ¤ò´Þ¤àºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎºÇÂç¸Â³èÍÑ¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¼Ò¤Ï´ûÂ¸¤Î¿åÎÏ¤ÎÈ¯ÅÅ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¡¢ºÇ¿··¿¿å¼Ö¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¡¢¥À¥à±¿ÍÑ¤Ø¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢³«È¯Í¾ÃÏ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¿·¤¿¤Ë·úÀßÍ½Äê¤Î¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ï5¼Ò¤Î·×11¥«½ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿åÎÏÈ¯ÅÅ¤ÏÇ³ÎÁÈñ¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤°ÂÄêÀ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¯ÅÅ½ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤«¤é1990Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ·úÀß¤µ¤ì¡¢Ï·µà²½¤·¤¿ÀßÈ÷¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£10¼Ò¤¬187¥«½ê¤Ç·×²è¤·¤¿¥ê¥Ñ¥ï¥ê¥ó¥°¤Î¤¦¤Á111¥«½ê¤Ï´û¤Ë¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤¿¡£
¡¡10Ç¯Ã±°Ì¤Î¹©´ü¤¬Í×¤ë¿·µ¬·úÀß¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥Ñ¥ï¥ê¥ó¥°¤ÏÈ¯ÅÅÎÌ¤ÎÁý²Ã¤òÁá¤¯¸«¹þ¤á¤ë¡£