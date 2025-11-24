Æü´Ú¼óÇ¾¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤ò³ÎÇ§¡¡Æî¥¢¤Çº©ÃÌ¡¢10·î¤ËÂ³¤
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï23Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Èº©ÃÌ¤·¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤ÎÆü´Ú´Ø·¸¤ò°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬24Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£Î¾»á¤ÎÂÐÌÌ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Àè·î30Æü¤Î½é²ñÃÌ¤ËÂ³¤¯¡£
¡¡¼óÁê¤ÏAPECÀ®¸ù¤Ë½Ë°Õ¤òÅÁÃ£¡£Î¾»á¤Ï¼óÇ¾Æ±»Î¤ÎÁê¸ß±ýÍè¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×¤ò´Þ¤á¡¢À¯ÉÜ´Ö¤Î¶ÛÌ©¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¿½¤·¹ç¤ï¤»¤¿¡£¸·¤·¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Î²¼¡¢ÃÏ°è¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤â¶¦Í¤·¤¿¡£