¥¹¥¶¥ó¥Ì¡¢¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¹ë²Ú¼êÎÁÍý¥º¥é¥ê¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á´î¤Ó¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/24¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ì¤¬11·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û38ºÐÈþ½÷¥¿¥ì¥ó¥È¡ÖºÌ¤êåºÎï¡×¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î¹ë²Ú¿©Âî
¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¼«Âð¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥º¥é¥ê¤È¼êÎÁÍý¤¬ÊÂ¤ó¤À¿©Âî¤òÈäÏª¡£Âç¤¤Ê²³¤ËÆþ¤Ã¤¿¿ÝÈÓ¤Î²£¤Ë¤Ï¥µ¡¼¥â¥ó¤ä¥Þ¥°¥í¤Ê¤É¤Î¼ê´¬¤¼÷»ÊÍÑ¤Î»É¤·¿È¤¬»³À¹¤ê¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤ËÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤¬¤È¤³¤í¶¹¤·¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÌµ»ö¡¢ÆÚ½Á¤Ï¤¸¤á¤â¤·¤ÆÎ¤°ò¤â¤¤¤ì¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ë¥Á¡¼¥º¤È½Ð°©¤¨¤¿¤Î¤ÇÄº¤¤¤¿³Á¤È¥È¥Þ¥È¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¡£¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿µÆ¼¯¥ï¥¤¥ó¤ÈÈ´·²¡£¤¢¤È¤Ï¤ªÆù¾Æ¤¤¤¿¤ê¤¡¼¤Á¤ã¤ó¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ª¤¹¤½¤ï¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤ß¤³¤¿¤ó¤Î¥µ¡¼¥â¥ó¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¼ê´¬¤¼÷»Ê¤·¤¿¤ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ä¥ê¡¼¤è¤ê¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤·¡¢¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á´î¤Ó¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖºÌ¤ê¤¬åºÎï¡×¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¡×¡ÖÁ´ÉôÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ï2011Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµå¥³¡¼¥Á¤ÎÀÆÆ£ÏÂÌ¦¤È·ëº§¤·¡¢2014Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¡£2015Ç¯3·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÆÆ£¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
