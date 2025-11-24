ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢À¸³¶¥Þ¥Ã¥Á¥çÀë¸À¡Ö¤º¤Ã¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¡¡¼Â¤Ï¼«¿®¤¢¤ëÉô°Ì¤Ï¤ª¿¬
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥á¥¤¥É¡Ø¥Ð¥ë¥¯¥µ¥ß¥Ã¥È¡ÙPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÚÆùÇ¯É½¤ò¸ø³«¤·¤¿ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¡¡2019Ç¯¡¢2021Ç¯¤ÎJBBF¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯²¦¼Ô¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¤ëµ×Ìî·½°ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNEXTFIT KENTO¡×¤ÎKENTO¤È¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤«¤é¶ÚÆù¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¶²¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¶²½Ì¡£µ×Ìî¤Ï¡ÖÏÓ¤ÏÂÀ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»°Æ¬¶Ú¡¢ÏÓ¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆóÆ¬¶Ú¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÎ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÓ¤Ï¶¯¤¤Êý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶·ã¡£
¡¡KENTO¤Ï¡ÖÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¡¢É½¤«¤é¤À¤ÈÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ç½¶Ú¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¤¢¤ë¡£²£¤«¤é¸«¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤ª¿¬¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¾ï¤Ë¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¡Ø¶ÚÆù¤ò¸«¤»¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¾å¤ÎÊý¤òÃ¦¤°¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ª¿¬¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¿¬¤¬¥«¥Á¥«¥Á¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È2¡Á3¥ö·îÁ°¤«¤é»Å¾å¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡º£·î28Æü¤ÏÌîÅÄ¤Î39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë¡£ÊúÉé¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ë¡ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤í¤½¤í¡¢¤â¤¦1²ó¡¢ËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï40ºÐ¡£40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¤ÈÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤º¤Ã¤È·ò¹¯¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¬ÊúÉé¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¸³¶¥Þ¥Ã¥Á¥çÀë¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
