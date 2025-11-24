¡Ú WEST.¡¦¿À»³ÃÒÍÎ ¡Û¡¡·ëº§È¯É½¸å¡¦½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¡¡Ö¤Þ¤¿¤È¤Ã¤¿¤ó¤«¡ª¡×¡¡¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â
WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤µ¤ó¤¬24Æü¡¢¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¼ø¾Þ¼°¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú WEST.¡¦¿À»³ÃÒÍÎ ¡Û¡¡·ëº§È¯É½¸å¡¦½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¡¡Ö¤Þ¤¿¤È¤Ã¤¿¤ó¤«¡ª¡×¡¡¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â
¿À»³¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¡£Á°²ó¤ÏÉñÂæ½Ð±é¤ÎÅÔ¹ç¤Ç½ÐÀÊ¤¬³ð¤ï¤º¡¢º£²ó½é¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¾Ð´é¤Ç´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤¤ç¤¦¤¬¾¡Éé¥Í¥¤¥ë¡ª¡É¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¿À»³¤µ¤ó¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥Í¥¤¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡È¹õ¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÇò¤ÎÉôÊ¬¤Ï¼Á´¶¤ò¾¯¤·¥Ñ¡¼¥ë¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë°áÁõ¤â¹õ¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¹õ¡¦Çò¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥Í¥¤¥ë¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¡ÖWEST.¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¹â¤¤¿À»³¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Í¥¤¥ë¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤Ï´û¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¡È¡Ö¤Þ¤¿¤È¤Ã¤¿¤ó¤«¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Í¥¤¥ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¿À»³¤µ¤ó¤À¤±¡£¡ÈËÍ¤Î¥Í¥¤¥ë¤ò¸«¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢°ì½ï¤Ë¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê(¾Ð)¡É¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¿À»³¤µ¤ó¤ÏÀè·î24Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ë¡ØSTART ENTERTAINMENT¡Ù¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡£
µ¼Ô¤«¤é·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÀµÚ¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢HANA¤ÎMOMOKA¤µ¤ó¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥¿¥«¥·¤³¤È¾¾ÈøÂÀÍÛ¤µ¤ó¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¡¢»³Åì¾¼»Ò¤µ¤ó¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿(ÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤ÏÆ°²è½Ð±é)¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û