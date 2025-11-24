óÊÎÛ¡¦ÅÄÂ¼Íµ¡Ö19ºÐÁ°¸å¤°¤é¤¤¤«¤Ê¤¡¡×¡È»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖºÇ¹â¤ÎÁêÊý¡×¡Ö¤¨¤¨¤ä¤óÃæ¤Î¤¨¤¨¤ä¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÅÄÂ¼Íµ¡Ê46¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÁêÊý¡¦ÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤Ï¡ÖÀîÅç¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤«¤¯¤ì¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÀîÅç¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö2Ëç¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£19ºÐÁ°¸å¤°¤é¤¤¤«¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¡¢¼ã¤¤¡×¡ÖÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÆÀÎ¤«¤éÍ¥¤·¤¤¤½¤¦¤Ê¤ª´é¤Ê¤ó¤è¤Ê¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó°¦¤Ëµã¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÁêÊý¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤Æ¤·¤Ë¤½¤¦¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¢¤ë¤Í¤§¡×¡Ö¤¨¤¨¤ä¤óÃæ¤Î¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¾¤Ë¡ÖÊÒÊý¤Ï¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Ãæ³ØÀ¸¡õÃµÄå¡¡¤â¤¦ÊÒÊý¤ÏÄ«¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤³¤Î»þ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºwest¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã茺ÅÄ¤ÇÁð¡×¡Ö½µ8¤ÇÌ¡ºÍ¤·¤Æ¤ë»þ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£