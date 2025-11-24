À¾Éð¡¡·ª»³¹ª¤¬¥×¥í25Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍè¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡¡¡Ö25Ç¯ÌÜ¡£Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡×
¡¡À¾Éð¡¦·ª»³¹ª³°Ìî¼ê¡Ê42¡Ë¤¬24Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢½ªÎ»¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÍè¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¡¢·ª»³¹ª¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢ËÍ¼«¿È¤Î25Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍèÇ¯¤¬¥×¥í25Ç¯ÌÜ¡£»ÍÈ¾À¤µª¤Î¥×¥ì¡¼¤ò½ª¤¨¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢µÞ¤¤çµåÃÄ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1Ç¯Á°¤Î°ÛÎã¤Î°úÂàÀë¸À¡£·ª»³¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤êËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£º£¤ÎËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡·ª»³¤ÏÊ¼¸Ë¡¦°é±Ñ¤«¤é01Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4½äÌÜ¤ÇÆþÃÄ¡£¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤òÉð´ï¤Ë³èÌö¤·¡¢21Ç¯¤Ë»Ë¾å54¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤ï¤º¤«11»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÂÇÎ¨¡¦087¡£¤½¤ì¤Ç¤âµåÃÄ¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òÍèµ¨¤ÎÀïÎÏ¹½ÁÛ¤ËÆþ¤ì¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡£