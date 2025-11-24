¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡¡Ö40ºÐ¤«¤é55ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡£¹Ó²Ô¤®¡×Åö»þ¤Î¥®¥ã¥é»ö¾ð¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö²Ô¤¬¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊÌÁñ¤ò½èÊ¬¤Ê¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤Þ¤º¤Ë¸½¶â¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡Öº£¤Î²È¤â¡¢ÇòÉÍ¤Ë¤â²È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ã¤¦½ê¤Ë²È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¸®¤«¡¢¼ç¿Í¤¬ÊÌÁñ¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´Éô¡¢²æ¤¬²È¤âÁ´Éô´Þ¤á¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤è¤¯²Ô¤¬¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦40ºÐ¤«¤é55ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡£¹Ó²Ô¤®¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡£¡Ö»öÌ³½ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é°ì¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÌÙ¤±¤ÏÁ´¤Æ¼«¿È¤ËÆþ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¡×¤ÈÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤ÆÂçºå¤ÎÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥®¥ã¥é¼«ÂÎ¤Ï°Â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä°ì¿Í¤Ç²ó¤¹¤«¤é¡¢²ó¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«ÈÖÁÈºî¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥®¥ã¥é¤¬¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡Ö¤½¤ì¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼²¿ËÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
