ÃæÆü¡¦ÅÄÃæ´´Ìé¤¬·ëº§Êó¹ð¡ª¹â¹»Æ±µéÀ¸¤ÈºòÇ¯8·î¡¢1750Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î3600Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó
¡¡ÃæÆü¡¦ÅÄÃæ´´ÌéÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬24Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢1750Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð3600Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£·ÀÌó¹¹²þ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢Åì³¤Âç¿ûÀ¸¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿°ìÈÌ½÷À¤Ç¡¢ºòÇ¯8·î¤Ëº§°ùÆÏ¤±¤òÄó½Ð¡£¡ÖÂç³Ø¤Î»þ¡¢ËÍ¤¬ÉÂµ¤¡ÊÄÙáçÀÂçÄ²±ê¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¬¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤À¤±¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÊ¤Î¿ÍÀ¸¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï95»î¹ç¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦270¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¡£¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢µ¡ÉÒ¤ÇÌöÆ°´¶°î¤ì¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¼éÈ÷¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÇ¦¼Ô¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£Íèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡ÖÂÎÄ´ÌÌ¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤¸¯¤¤¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£