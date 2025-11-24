¡Ö°ò¾ÆÃñ¤Ï¾øÎ±¤Ç¿Ê²½¤¹¤ë¡×¡¡¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¹á¤ê¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹»êÊ¡¤Î°ìÇÕ
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢µÜºê¸©¡¦¶ú´Ö»Ô¤Î¼òÂ¤¡Ø¾¾Ïª¼òÂ¤¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾¾ÏªPentatonic two¡×5610±ß¡¿500ml¡Ø¾¾Ïª¼òÂ¤¡Ù¡ÊµÜºê¸©¶ú´Ö»Ô¡Ë
¡È°ò¾ÆÃñ¤Ï¾øÎ±¤Ç¿Ê²½¤¹¤ë¡É¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¹á¤êÀ®Ê¬¤òÃê½Ð¤·¤¿¸¶¼ò¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£ÅÙ¿ô40ÅÙ¡£ÍÎÍü¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤Ç¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤â¿å³ä¤ê¤Ç¤â¡ª
¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¹á¤ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÃÓÅÄ¡Ë
º£²ó»²²Ã¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ê°æÅç¡Ë°ò¤ä¹õÅü¤Î»Ý¤ß¤¬¶¯¤¤´Å¤á¤Î¾ÆÃñ¤¬¹¥¤ß¡£ºÇ¶áÎ®¹Ô¤Î¥Ï¡¼¥Ö·Ï¤Ë¤âÌÜ³Ð¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë
¡Ê¹ÓÀî¡ËºÇ¶á¾ÆÃñ¤ò°û¤ß»Ï¤á¤¿¿·ÊÆÊÔ½¸¼Ô¡£¹á¤ê·Ï¤«¤é¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥¯¥Á¤Ç¡¢º£¤Ï¤ªÅò³ä¤ê¤Ë¤â¤ªÇ®
¡ÊÃÓÅÄ¡Ë¾ÆÃñ¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼1¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ªÅò³ä¤ê¤«¤éºÇ¶á¤Î¹á¤ê·Ï¤Þ¤Ç¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤â¹¤¤
¡Ê½¿¡Ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¾ÆÃñ¥½¡¼¥À³ä¤ê¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ï¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë·Ï¤¬¹¥¤ß
