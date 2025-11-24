¡Ú¤Þ¤¿¤âÊªµÄ¡ÛÅìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¡ÈÃÓÅ±µî¡É°Æ¤Ë¡È¿·¥ê¥ê¡¼¥¹¡É¤âºÆ¤ÓÈãÈ½¡ÄÆ±´Û¸µ´Ø·¸¼Ô¤¬¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¿È
¡¡ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÇîÊª´Û¤Ç¾åÌî²¸»ò¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤¬11·î10Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ËÜ´ÛÁ°¤ÎÃÓ¤ò²þ½¤¡¢ÇÑ»ß¤·¡¢¼ÇÀ¸¤ò¿¢¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖTOHAKU OPEN PARK PROJECT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÀÁè¤¬ÀÅ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£³«´Û100Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¤È¤·¤ÆºòÇ¯ÅÙ¤ËºöÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û 2038 ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿»ö¶È¡£¸½ºß¡¢ÃÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¼ÇÀ¸²½¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºÅ¤¹¤È¤¤¤¦·×²è¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Æ±´Û¤Ï19Æü¡¢»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖËÜ´Û¤È¤½¤ÎÎò»ËÅª¤Ê·Ê´Ñ¤ÎÊÝÁ´¤ò½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢ÃÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃÓ¤Î¶íÂÎ¤ä´ðÁÃ¤Ï»Ä¤·¡¢¸µ¤ÎÃÓ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¡×¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÇÀ¸²½¤·¤¿¾ì½ê¡ÊÁ°Äí¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÍè´Û¼Ô¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò¼ç¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°Äí¤¬¾ïÀß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤âÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤ÏÃÓ¤Î¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢1937Ç¯¤ÎÀßÃÖ¤«¤éÌó90Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿å¼Á¤Î°²½¤äÃÓ¤ÎÊÉÌÌ¤ÎµµÎö¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¶¯Ä´¡£ÃÓ¤Î½¤Á¶¡¦°Ý»ý¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤È¡¢¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢´ÛÆâ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ËÜ¹½ÁÛ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´Û¤ÏX¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤â¿·¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏX¤Ë¤Ï¡ÔÃÓ¤Î¶íÂÎÅù¤Ï»Ä¤·¸µ¤ÎÃÓ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÓ¤ò¤Ê¤¯¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Õ¡ÔÃÓ¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¾ïÀß¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ÇÀ¸¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤«¤±¤ë¤ï¤±¡©¡Õ¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢Ç³ÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Ç¡¢¼ýÂ¢ÉÊ¤â´Þ¤á¤ÆÆ±´Û¤Î°Ý»ý¥³¥¹¥È¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö¶È·×²è¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Æ±´Û¤È¤·¤Æ¤âÃÓ¤ÎÇÑ»ß¤¬¶ì½Â¤Îºö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÉô¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÃÓ¤ÎÇÑ»ß¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÇ¼ÆÀ¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Æ±´Û¤Î¸µ´Ø·¸¼Ô¤¬¿´ÇÛ´é¤Ç¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼ÇÀ¸Éß¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÃÓ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¢¤ë¿¢ºÏ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤âÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥æ¥ê¥Î¥¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅìÇîËÜ´ÛÏÆ¤Ë¤¢¤ë¥æ¥ê¥Î¥¤ÎÂçÌÚ¤Ï¡¢²þ½¤¸å¤ÎÍ½ÁÛ¿Þ¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥æ¥ê¥Î¥¤Ïº¬¤Î´ÉÍý¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¹¾ì¸þ¤¤ÎÌÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ºÆÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ËÜÅö¤ËÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÀµ¤·¤¤¡É¤Î¤«¡¢·×²è¤ÎºÙÉô¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿²þ½¤°Æ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡½¡½¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
½»Âð,
Ä¹Ìî,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
°ËÅì»Ô,
Áòµ·,
Áòº×,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¹©¾ì,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à