°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¡¥·¥Ã¥¯¤Ê¥À¥Ö¥ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ï¶ìÀï¤â¡Ö¥É¥é¥Þ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¼õ¾Þ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¸»¤È¤Ï¡©
¡¡10·î8Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¿§¤Î¥À¥Ö¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Î°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤À¡£Ë¬¤ì¤¿¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤ÈÇï¼ê¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö°ëÂ¼¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè27²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥²¥¹¥È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹Á°¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÈÉ½¾´¼°¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ÏÀË¤·¤¯¤â5Ãå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¡¡°ëÂ¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2022Ç¯¤Ë¡ÖÂè45²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë±Ç²è¡Ø·î¡Ù¤Ç¡ÖºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èô¤ÖÄ»Íî¤È¤¹Àª¤¤¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬º£²Æ¡¢Ì±ÊüÏ¢¥É¥é¤Ç½é¼ç±é¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤Î¤¬¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»ëÄ°Î¨¤Ç¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿½õ¸À¤ä»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦ÊÛ¸î»Î¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼À©ÅÙ¤ò¼´¤Ë¡¢¹»Â§¡¢³Ø¹»Æâ¤Îº¹ÊÌ¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌäÂê¡¢¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¶µ°é¸½¾ì¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤òÀµÌÌ¤«¤é°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤Î°ëÂ¼¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¤µ¤ó¡¢°ð³À¸ãÏº¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤ä¼çÂê²Î¤ÎÏÃÂêÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Êª¸ì¤ÎÆ³Æþ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½é²ó¤«¤éÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï4.6¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤ÈÄã¶õÈô¹Ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2ÏÃ°Ê¹ß¤Ç¤â3¡óÂæ¤¬Â¿¤¯¡¢»ëÄ°Î¨ÄãÌÂ¤Î¤Þ¤ÞËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¤¿¸¶°ø¤ò¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö·îÍË22»þÏÈ¤Ï¶µ°é¡¢°åÎÅ¡¢²ÈÂ²¡¢¿¦¶È¡¢ÃÏ°è¤Ê¤É¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¡É¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ°»þ´ÖÂÓ¤ËÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾ºîÉÊ¤È¤â¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÍýÅªÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ëÄ°Î¨¤ÏÇÐÍ¥¤Î±éµ»ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´ÖÂÓ¤äµÓËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤À¤¬¡¢11·î21Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè125²ó ¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó ¥É¥é¥Þ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤ÇÆ±ºî¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ±¥É¥é¥Þ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âµÓËÜ¾Þ¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¥½¥ó¥°¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤ÏÊüÁ÷»þ´ÖÂÓ¤Ê¤É¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ëÂ¼¤µ¤ó¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï³Î¸Ç¤È¤·¤¿ÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿ô»ú¤òÄÉ¤¤µá¤á¤º¤Ë¡¢µÓËÜ¤¬Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£