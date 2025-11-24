3PÀ®¸ùÎ¨4°Ì
¡¡11·î24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢È¬Â¼ÎÝ½êÂ°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¥Ç¥ë¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÏÁ°»î¹ç¤«¤éÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤ÈÈ¬Â¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡¢¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¨¥¤¥È¥ó¤é¤¬ÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡³«»Ï56ÉÃ¤Ë¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬¥êー¥Ö¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éÂ®¹¶¤Ç¥Ü¥¹¥Ï¥ó¥É¥À¥ó¥¯¤ò·è¤á¡¢¥Áー¥à½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢·ã¤·¤¤ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¤³¤Î¥¯¥©ー¥¿ー¤À¤±¤Ç13ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢32－30¤Ç¥¯¥©ー¥¿ー¤ò½ª¤¨¤¿¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÎ¾¼Ô°ìÊâ¤â¾ù¤é¤ÌÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢»Ä¤ê28ÉÃ¤ËÈ¬Â¼¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á62－55¤È7ÅÀ¥êー¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÆþ¤ë¤È¥¸¥ã¥º¤Î¥¥ä¥ó¥Æ¡¦¥¸¥çー¥¸¤ÎÆÀÅÀ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ0－11¤Î¥é¥ó¤ò¿©¤é¤¤µÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È¥ì¥Ö¥í¥ó¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢84－81¤È¥êー¥É¤òºÆ¤ÓÃ¥¤¤ºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤Ë¥¸¥ã¥º¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¡¢»î¹ç»þ´Ö»Ä¤ê41ÉÃ¤Ë¤Ï¥é¥¦¥ê¡¦¥Þ¥ë¥«¥Í¥ó¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¥Õ¥êー¥¹¥íー¤òÄÀ¤á108－106¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡4Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬37ÆÀÅÀ11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8¥¢¥·¥¹¥È3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥êー¥Ö¥¹¤¬22ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬17ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£È¬Â¼¤Ï29Ê¬10ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç13ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤·¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï4ËÜÃæ2ËÜ¤òÄÀ¤á¤¿¡£È¬Â¼¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤Ï48.3¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥êー¥°4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï26Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Ë¥Ûー¥à¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º 106－108 ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º
UTA¡Ã30¡Ã25¡Ã26¡Ã25¡Ã¡á106
LAL¡Ã32¡Ã30¡Ã22¡Ã24¡Ã¡á108
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î»î¹ç¤Ç¸«¤»¤¿¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¾×·â¤Î¥×¥ì¥¤
LUKA DONČIĆ ARE YOU SERIOUS??
NUTMEG INTO A FASTBREAK ALLEY-OOP 🤯 pic.twitter.com/K8NwvXRRJD
- NBA (@NBA) November 24, 2025