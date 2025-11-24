¡ÖËÍ¼«¿È¤Î25Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×À¾Éð°ì¶Ú24Ç¯¡¦·ª»³¹ª¤¬Íèµ¨¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¡¡ÅöÆü¤Ë¶ÛµÞ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òµåÃÄ¤¬¹ðÃÎ
¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Î·ª»³¹ªÁª¼ê¤¬2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Éð¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°X¤Ç24Æü¸áÁ°9»þ31Ê¬¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¸á¸å3»þ30Ê¬¤´¤í¤«¤éYouTube¾å¤Ç¶ÛµÞ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È·ª»³Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä·ª»³¹ª¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥óËÍ¼«¿È¤Î25Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ª»³Áª¼ê¤ÏÀ¾Éð°ì¶Ú24Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó³°Ìî¼ê¡£°é±Ñ¹â¤«¤é2001Ç¯¤Ë4½äÌÜ¤ÇÆþÃÄ¤¹¤ë¤È2Ç¯ÌÜ¤«¤éºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ç20Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤â4ÅÙÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4·î¤Ë¤Ï¥×¥íÌîµå»Ë¾å64¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»3000ÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Ç¤ÏÃæÂ¼¹äÌéÁª¼ê¤Ë¼¡¤¤¤Ç»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£22Ç¯´Ö¤Ç2312»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2150°ÂÂÇ¡¢128ËÜÎÝÂÇ¡¢914ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£