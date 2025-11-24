ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¡¢ºÇ¿·ºî¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë¼ê±þ¤¨¡ª¡Ö³Æ±Ç²èº×¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡Ê32¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ºÙÅÄ¼é»á¡Ê58¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤¤À¤³¦Åª°Î¿Í¤¬5²¯±ß¤Î²È¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ºÙÅÄ»á¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤¿¤Ï¤¸¤á¡£
¡¡¤½¤³¤ÇºÇ¿·ºî¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÙÅÄ»á¤Ï¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤Í¡£³Æ±Ç²èº×¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ÃÊ¡¹¤È¼«¿®¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÈÌÓÊÂ¤ß¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ºÙÅÄ»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£ÅÙ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï²¦½÷ÍÍ¤Ç¤¹¤«¤é¡£É¬Á³Åª¤ËÆâÍÆ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÉü½²¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£