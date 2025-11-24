¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡õ»³ÅÄÎÃ²ð¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿ÆÃÊÌÆ°²è²ò¶Ø¡ª¡¡¡ÈÁ´°÷¥Ï¥Þ¤êÌò¡É¤ÊÆüËÜÈÇÃÂÀ¸
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤è¤ê¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡õ»³ÅÄÎÃ²ð¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜÈÇÆÃÊÌÆ°²è¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÇ»¤¤Êý¡¹¡×¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î⁈¡×¤È¾Î»¿¡ª¡¡¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¡¢Ã¯¤â¤¬²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë³Ú±à¡ã¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡ä¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡£
¡¡Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹Ì´¤ÎÅÔ»Ô¡ã¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡ä¡£´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®½é¤Î·Ù»¡´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤È¡¢ÈéÆù²°¤À¤±¤Éº¬¤ÏÍ¥¤·¤¤¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿ÁÜºº´±¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢100Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³¹¤Ë¥Ø¥Ó¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¯¤Ù¤ÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Ææ¤Î¥Ø¥Ó¡¦¥²¥¤¥ê¡¼¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©¡¡Èà¤é¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ë¤ÏÓ®ÆýÎà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ºÇÂç¤ÎÆæ¤òÁ°¤Ë¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Îå«¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡½¡£
¡¡Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¾å¸ÍºÌ¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¡¢»°Âð·òÂÀ¡¢¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¡¢Dream Ami¡¢»³Ï©ÏÂ¹°¤é¤¬¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ³Åê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢²¼Ìî¹É¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¹âÅèÀ¯¹¨¡¢ÊÁËÜÌÀ¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ë¡¢¹âÌÚ¾Ä¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¤È¹ë²ÚÌÌ¡¹¤Î»²²Ã¤¬È¯É½¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÆüËÜÈÇÃÂÀ¸¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤È»³ÅÄÎÃ²ð¤«¤é¤ÎºÇ¿·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¹ë²ÚÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¿Ø¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ÎÃæ¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤«¤Î¤è¤¦¤Ë³è¤³è¤¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ëÈà¤é¤¬¤¤¤«¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Î¡È±¢ËÅÏÀ¡É¤ò¸ì¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤ÎÇÛ¿®¼Ô¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¥Ë¥Ö¥ë¥ºÌò¤òÌ³¤á¤ë¹¾¸ý¤Ï¡¢º£·î14Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥Ë¥Ö¥ë¥ºÌò·èÄê¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥Ë¥Ö¥ë¥ºÌò¤ªÈäÏªÌÜ¸å¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¾¸ý¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤ÈÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±¤¸¤¯¡È¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÇ»¤¤Êý¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹¾¸ý¤ËÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤«¤éÀ¯¼£²È¤ËÅ¾¿È¤·¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¦¥Þ¤Î»ÔÄ¹¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥À¥ó¥µ¡¼¡£¡Ö¥¦¥Þ¤Î»ÔÄ¹¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥À¥ó¥µ¡¼¤¬ÆÃ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»ä¡¢üâÅè¡ÊÀ¯¹¨¡Ë¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²þ¤á¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¼«¿È»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè·î30Æü¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÁÏÀß¼Ô°ìÂ²¤Î¸æÁâ»Ê¡¢¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¡¦¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Àè½µ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¥¦¥Ï¥¦¥¶¡¼Ìò¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¤È¶¦¤Ë¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÆüËÜ¥º¡¼¥È¥Ô¥¢²½·×²èÀë¸À¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÈ¿¶Á¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ÈÂ²¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤äHey¡ª Sɑy¡ª JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¡¢¡ÈÀäÂÐ´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¸ÄÀ°î¤ì¤ëÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤ÊÊý¤¬ÀªÂ·¤¤¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¡¦½÷Í¥¤µ¤ó¡¦¤½¤·¤Æ·Ý¿Í¤µ¤ó¤â³§º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬Ç»¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡È±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È±é¤¸¤¿Êý¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Î!?¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±ÇÁü¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»³ÅÄ¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ë¥Ö¥ë¥º¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ë¥Ö¥ë¥ºÌò¤ò±é¤¸¤ë¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¤È¤Ï°ÊÁ°¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯·ÝÃ£¼Ô¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÈÀ¼¤À¤±¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤¤É½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÁ°ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ï¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢ËÍ¤¬Âç¹¥¤¤Êà¨ÃîÎà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿ÆÌ±ú¤Ê¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÂçËÁ¸±¤¬¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¼¤Ò¤³¤ì¤Ï·à¾ì¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±ÇÁüÈþ¤È¤È¤â¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ï¡¢12·î5Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
¢¨¹âÅèÀ¯¹¨¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
