ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Î´Ø¡ª¡¡¼éÈ÷¤Ç¤â¹×¸¥¤·¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï5¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤ë¡Ú¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¡Û
¡¡23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¤ÎÂè11Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥»¥Ã¥¿ー´ØºÚ¡¹Ì¦¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè10Àá¤Þ¤Ç¤ÈÁ°ÅÝ¤·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè14Àá¤Þ¤Ç¤ò½ª¤¨¤Æ4¾¡7ÇÔ¤Î¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¡£Âè11Àá¤Ï¥Ûー¥à¤Ç4¾¡6ÇÔ¤Î¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡¢´Ø¤ÏÁ°»î¹ç¤Ë°ú¤Â³¤¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£½øÈ×¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬´Ø¤Ï¥È¥¹¥ïー¥¯°Ê³°¤Ë¤â¼éÈ÷¤Ç¹×¸¥¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¼éÈ÷¤Î¹Å¤µ¤ò¤ß¤»¤¿¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤¬¹¶·âµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¤Æ¡¢Àè¤Ë20ÅÀÂæ¤Ë¾è¤»¤ë¡£½ªÈ×¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â25-21¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¡¢½øÈ×¤³¤½¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ø¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¥È¥¹¤«¤é¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë·Ò¤²¤ÆÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È20-14¤ÈÀè¹Ô¤·¤¿¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë25-15¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤âÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È´Ø¤Î¥µー¥Ö¤ÇÊø¤·¤ÆÎ®¤ì¤òÄÏ¤ß¡¢¥Äー¥¢¥¿¥Ã¥¯¤â·è¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÀè¹Ô¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈµÍ¤á´ó¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ë2Ï¢Â³¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ìµÕÅ¾¤òµö¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¼ºÅÀ¤¬Áý¤¨¤ë¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¡£´Ø¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î®¤ì¤ò¼è¤êÊÖ¤»¤º18-25¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÂè4¥»¥Ã¥È¡¢½Ð¤À¤·¤«¤é¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤¬Àª¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡£´Ø¤ÏÍð¤ì¤¿¥ì¥·ー¥Ö¤«¤é¤Ç¤â¹¶·â¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥È¥¹¤ò¾å¤²¤ÆÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡£½ª»ÏÁê¼ê¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òµö¤µ¤º¤Ë¡¢25-9¤ÎÂçº¹¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤Ç¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÇ´¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£´Ø¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È1ÅÀ¤ò´Þ¤à3ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¼¡Àï¡¢11·î30Æü¡Ê·î¡Ë23:30¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè12Àá¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥ß¥é¥Î¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª 3-1 ¥Ú¥ëー¥¸¥ã
Âè1¥»¥Ã¥È 25-21
Âè2¥»¥Ã¥È 25-15
Âè3¥»¥Ã¥È 18-25
Âè4¥»¥Ã¥È 25-9