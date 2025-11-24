ÀÞ·ó Ì¾¸Å²°¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Å¸¼¨²ñ ¾¦ÉÊÄó°Æ¤ä´Ä¶¼è¤êÁÈ¤ßPR
¡¡¿©ÉÊÊñÁõ»ñºà¤ÎÀìÍÑ¾¦¼Ò¡¦ÀÞ·ó¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡¢°ËÆ£¿òÍº¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï10·î29¡¢30¤ÎÎ¾Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¾®´ë¶È¿¶¶½²ñ´Û¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Ã±ÆÈÅ¸¼¨²ñ¡ÖFOODBIZ SUMMIT NAGOYA2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÎÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¡£Æ±¼Ò¤Ï¤¸¤á¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤ä¼è°úÀè¤Ê¤É200¼ÒÄ¶¤¬½ÐÅ¸¡£2Æü´Ö¤Ç·×Ìó3000¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ï¡¢1³¬¤ò¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÅ¸¼¨¡¢2³¬¤ò¥»¥ß¥Ê¡¼¥Ö¡¼¥¹¤ª¤è¤Ó¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¾¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¹½À®¡£1³¬¤Ç¤ÏÀÞ·ó¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡¢¼è°úÀè¤Î¾¦ÉÊ¤ä´ë²èÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¡£ÍÆ´ï¡¢¾ÃÌ×ÉÊ¡¢±ÒÀ¸»ñºà¡¢Å¹ÊÞÈ÷ÉÊ¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¡¢µ¡³£¤Ê¤É¿©ÉÊÊñÁõ¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤«¤é¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÞ·ó¥°¥ë¡¼¥×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¨¥³»ñºà¡Ö¥Ð¥¬¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÃæ¿´¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£ÆÃ¤Ë¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤äÎäÅà¾¦ÉÊÂÐ±þÍÆ´ï¤ÎÀâÌÀ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¡¼¥É¥é¥Ü¡×¤È´§¤·¤¿´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¿©¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¸½¾ì¿Ê²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¾¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¥ê¥Æ¡¼¥ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¡£
¡¡AIËÝÌõ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤ó¤Ë¤Á¥Ï¥í¡¼¤Ï¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿¸À¸ìÆ±»þËÝÌõ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Ö¡¼¥¹ÂÎ¸³¤â¸ò¤¨¤ÆÄó°Æ¡£¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ï¡¢¶¨Æ¯·¿¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¼Âµ¡Å¸¼¨¤·¤¿¡£
¡¡2³¬¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿SDGs¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä½Û´Ä·¿¥Õ¡¼¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¶È³¦Í¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÀ¹¤êÂô»³¤ÎÆâÍÆ¤òÍÑ°Õ¡£
¡¡¡ÖP-FACTS¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÂÏÈî²½¤Ç¤¤ëÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¡Ö»ÈÍÑ¢ª²ó¼ý¢ªÂÏÈî²½¢ªºÆÍøÍÑ¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Û´Ä¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥Ô¥¨¥¯¥ì¥Ã¥¯¥¹¼Ò¼çÆ³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¥»¥ß¥Ê¡¼²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î¥¨¥Õ¥Ô¥³¤ä¥ê¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Õ¡¼¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Àè¿ÊÅª¤Êµ»½Ñ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤â»²²Ã¤·¤¿¡Ö¥Ð¥¬¥¹ÍÆ´ïde¤ªÊÛÅö¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤ä¡¢¼«Í³¸¦µæ¤Ç¥Ð¥¬¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ãæ³ØÀ¸¤ÎÀ®²ÌÈ¯É½¤Ê¤É¤â¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£